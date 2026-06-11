Ruma’s — зеленоградская сеть кофеен со свежеобжаренным кофе, десертами и конфетами ручной работы. В меню также есть завтраки, сэндвичи, салаты и горячие блюда.

Точки Ruma’s уже работают в «Иридиуме», в фитнесе «Электрон», в бизнес-центре на Центральной площади, в «1000 мелочах», фудмоле «Станция», а также на площадке «Алабушево» в технополисе «Москва. Ruma’s уже не чисто зеленоградская сеть — одна точка работает в Москве.