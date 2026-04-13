Кофейня в корпусе 360 проработала около года, но планирует закрыться для посетителей в среду, максимум — в четверг. Проект запустила шеф-кондитер Айгун Алиева — она задумывала пространство как камерное кафе с кофе, десертами и вечерними кинопоказами.
«У нас внутри команды всё было хорошо, но на уровне учредителей пути разошлись, и продолжать работу уже невозможно. Я люблю Зеленоград и хочу, чтобы здесь появлялось больше интересных проектов», — рассказала владелица.
Дополнительным фактором стало снижение выручки в холодный сезон: зимой многие заведения, не только в Зеленограде, столкнулись со снижением посещаемости.
«Мы знали многих гостей в лицо, их привычки и истории. Эту связь очень обидно терять. Но мы не уходим в закат, у нас много идей и проектов».
Команда уже готовит новый проект. В торговом центре «1000 мелочей» на Центральном проспекте откроют раменную «Сэн рамен». Название — игра слов: «сэн» по-японски означает «тысяча» и отсылает к «1000 мелочей», а «рамен» — к основному блюду заведения. В помещении уже идёт ремонт.
Со временем планируется открыть ещё и кофейню — с горячими напитками и выпечкой, уже с учетом опыта «Флейты».