Проект задумала шеф-кондитер Айгун Алиева, которая сама живет в Зеленограде и всегда мечтала открыть кафе в родном городе. Кафе находится в длинном корпусе 360, ближе к Московскому проспекту.

В первые полторы-две недели работы заведение будет функционировать без определенного меню, чтобы адаптироваться к потребностям клиентов. Точно будет чай и кофе, десерты, сэндвичи и салаты, в будущем планируют предлагать сидр.

В помещении есть проектор и диван — вечером планируют включать фильмы по запросу посетителей. В общем, ожидается уютное и атмосферное место.

Сейчас «Флейта» ищет бариста и не исключено, что откроется уже днём в пятницу.