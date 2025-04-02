Проект задумала шеф-кондитер Айгун Алиева, которая сама живет в Зеленограде и всегда мечтала открыть кафе в родном городе. Кафе находится в длинном корпусе 360, ближе к Московскому проспекту.
В первые полторы-две недели работы заведение будет функционировать без определенного меню, чтобы адаптироваться к потребностям клиентов. Точно будет чай и кофе, десерты, сэндвичи и салаты, в будущем планируют предлагать сидр.
В помещении есть проектор и диван — вечером планируют включать фильмы по запросу посетителей. В общем, ожидается уютное и атмосферное место.
Сейчас «Флейта» ищет бариста и не исключено, что откроется уже днём в пятницу.
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