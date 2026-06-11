На летних каникулах музыкальная школа имени Мусоргского проводит для учеников занятия с пленэрами — если видите рисующих детей в районе, это они.
«Сегодня писали сирень: сначала карандашом, затем, добавив немного волшебства, ввели цвет — акварельными и цветными карандашами. Каждый выбрал свой цвет и свои оттенки, — рассказывает школа. — А кто-то, вдохновившись бюстом Мусоргского возле школьного здания, сделал зарисовку с него. До этого на уроках мы делали копии рисунка Шишкина, а также на природе выполнили зарисовку красивого кованого мостика, утопающего в зелени. Получилось необыкновенно и прекрасно».
Уроки рисования с натуры проходят на открытом воздухе в разных местах, не только возле школы. А иногда — и в классе, под музыку.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Школа счастливого материнства — цикл занятий про уход за младенцами продолжается в роддоме Зеленограда в июне и июле Новости
Концерт группы «Моя Мишель», лауреата премий «МУЗ-ТВ» и «Нового Радио» — 24 октября в КЦ «Зеленоград» Новости
Сбор помощи питомцам приюта для кошек пройдет 12 июня на площади Юности — во время праздничного концерта Новости
Платные классы отдали популярным учителям — как зеленоградская школа сформировала первые классы Новости
Шоу барабанщиков-виртуозов откроет празднование Дня России в Зеленограде — 10 июня на площади Юности Новости
Автоматы с кормом для уток хотят поставить у других водоёмов. Но новые места пока не согласовывают Новости
Дефицит не подтвердили, но ограничения есть: «Зеленоград.ру» проверил жалобы на нехватку бензина и закрытие АЗС Новости
Фестиваль «Времена и эпохи» — с 10 по 14 июня в бульварной зоне 16-го микрорайона разыграют комедии римских драматургов с участием зрителей Новости
Олеся Железняк, Андрей Ильин и Даниил Спиваковский сыграют в комедии про «скелеты в шкафу» образцовой семьи — 3 июля на сцене КЦ «Зеленоград», сейчас билеты можно купить за 1500 рублей Новости