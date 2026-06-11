«Сегодня писали сирень: сначала карандашом, затем, добавив немного волшебства, ввели цвет — акварельными и цветными карандашами. Каждый выбрал свой цвет и свои оттенки, — рассказывает школа. — А кто-то, вдохновившись бюстом Мусоргского возле школьного здания, сделал зарисовку с него. До этого на уроках мы делали копии рисунка Шишкина, а также на природе выполнили зарисовку красивого кованого мостика, утопающего в зелени. Получилось необыкновенно и прекрасно».

Уроки рисования с натуры проходят на открытом воздухе в разных местах, не только возле школы. А иногда — и в классе, под музыку.