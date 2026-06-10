В пятницу с 15:30 до 19:00 будут рады кормам, средствам ухода и ветпрепаратам для благотворительного зоодома «Солнечный кот».
Обновление: организаторы уточнили время работы волонтеров, и сбор помощи будет проходить с 15:30 до 17:30
Хорошее дело можно совместить с праздничным досугом:
— 15:30 — 17:30 — концерт
— 16:00 — 19:00 — квесты с призами
— 17:00 — 19:00 — тематические мастер-классы
— 17:30 — 19:00 — интерактивная программа в народном стиле
Что просят принести для котов
— пластиковые переноски с замком — обязательно с фиксацией на одной стороне (для удобства транспортировки и безопасности)
— лежанки для котов — мягкие и теплые
— пеленки — размеры 60x90 см и 60x60 см (непромокаемые и впитывающие)
— влажные салфетки — без спирта, для чувствительной кожи
— бумажные полотенца — многослойные, в рулонах или блоках
— природный наполнитель для лотков — желательно без пыли и ароматизаторов (например, на основе древесины или кукурузы)
— средства от паразитов:
- Селафорт 15 мг / 0,25 мл (для мелких кошек)
- Селафорт 45 мг / 0,75 мл (для крупных кошек)
- БлохНэт — спрей (от блох и клещей)
— корма (свежие, с хорошим сроком годности):
- Perfect Fit — для взрослых кошек и котят от 1 до 12 месяцев, особенно для чувствительного пищеварения и для стерилизованных кошек
- Purina ONE — для домашних кошек и котят от 1 до 12 месяцев
- Royal Canin — для стерилизованных кошек (любые линейки)
Зоодом «Солнечный кот» — благотворительный проект и частный приют для кошек. Организация занимается спасением, лечением, социализацией и пристройством бездомных животных. Зоодом не является коммерческой инициативой, а существует благодаря неравнодушным людям и волонтерам.
Мероприятия пройдут 12 июня (в пятницу) на площади Юности. Сбор в пользу приюта будет проходить на протяжении всего праздника — с 15:30 до 17:30, слева от сцены.