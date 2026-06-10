Сбор помощи питомцам приюта для кошек пройдет 12 июня на площади Юности — во время праздничного концерта 10.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В пятницу с 15:30 до 19:00 будут рады кормам, средствам ухода и ветпрепаратам для благотворительного зоодома «Солнечный кот».

Обновление: организаторы уточнили время работы волонтеров, и сбор помощи будет проходить с 15:30 до 17:30

Хорошее дело можно совместить с праздничным досугом:

— 15:30 — 17:30 — концерт

— 16:00 — 19:00 — квесты с призами

— 17:00 — 19:00 — тематические мастер-классы

— 17:30 — 19:00 — интерактивная программа в народном стиле

Что просят принести для котов

— пластиковые переноски с замком — обязательно с фиксацией на одной стороне (для удобства транспортировки и безопасности)

— лежанки для котов — мягкие и теплые

— пеленки — размеры 60x90 см и 60x60 см (непромокаемые и впитывающие)

— влажные салфетки — без спирта, для чувствительной кожи

— бумажные полотенца — многослойные, в рулонах или блоках

— природный наполнитель для лотков — желательно без пыли и ароматизаторов (например, на основе древесины или кукурузы)

— средства от паразитов:

  • Селафорт 15 мг / 0,25 мл (для мелких кошек)
  • Селафорт 45 мг / 0,75 мл (для крупных кошек)
  • БлохНэт — спрей (от блох и клещей)

— корма (свежие, с хорошим сроком годности):

  • Perfect Fit — для взрослых кошек и котят от 1 до 12 месяцев, особенно для чувствительного пищеварения и для стерилизованных кошек
  • Purina ONE — для домашних кошек и котят от 1 до 12 месяцев
  • Royal Canin — для стерилизованных кошек (любые линейки)

Зоодом «Солнечный кот» — благотворительный проект и частный приют для кошек. Организация занимается спасением, лечением, социализацией и пристройством бездомных животных. Зоодом не является коммерческой инициативой, а существует благодаря неравнодушным людям и волонтерам.

Мероприятия пройдут 12 июня (в пятницу) на площади Юности. Сбор в пользу приюта будет проходить на протяжении всего праздника — с 15:30 до 17:30, слева от сцены.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
афиша
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Когда пляж закрыли, но позагорать очень хочется Новости
Зарядные станции для электромобилей заработали по пяти адресам в Зеленограде Новости
Жару до +32 градусов ждут в Москве. В Зеленограде прогноз мягче Новости
Пенсионер из 8-го микрорайона не отдал мошенникам деньги — и помог их поймать Новости
Сбор помощи питомцам приюта для кошек пройдет 12 июня на площади Юности — во время праздничного концерта Новости
Россияне стали чаще проходить медицинские обследования Реклама
Лавки, урны и дорожные знаки под брендом «Единой России»: управы представляют работы во дворах как партийный проект Новости
Детская пенная вечеринка — 11 июня в 17:00 на площади Юности Новости
Тротуар на аллее Лесные пруды расширят за счёт придорожного газона Новости
Платные классы отдали популярным учителям — как зеленоградская школа сформировала первые классы Новости
Открыт приём в 5-е и 10-е классы школы №854 Реклама
Шоу барабанщиков-виртуозов откроет празднование Дня России в Зеленограде — 10 июня на площади Юности Новости
Серия аварий с самокатами: за неделю пострадавших в них больше, чем в автомобильных ДТП Новости
Космонавты, ракеты и аттракцион по управлению беспилотником появились на площади Юности Новости
На Берёзовой аллее начинают менять бордюры — ремонт стартовал на два месяца позже срока Новости
«Единая Россия» определилась с кандидатами в Госдуму от Зеленограда Новости
В «Мегазаре» открылось новое поколение развлечений — экшн-игра для компаний Action KOD Реклама
Семьи с детьми приглашают на веселый фольклорный праздник — 18 июня в КЦ «Зеленоград» Новости
Большой джазовый фестиваль проходит в Москве на нескольких площадках — есть те, куда удобно добраться из Зеленограда Новости
За порчу номеров на прокатных самокатах накажут штрафом и блокировкой Новости
Бэби-клуб Зеленоград — От первых шагов до подготовки к школе Новости
Автоматы с кормом для уток хотят поставить у других водоёмов. Но новые места пока не согласовывают Новости
Картинки с выставки: что выращивали в прошлом веке на земле, где сейчас стоит Зеленоград Новости
Приём экзотических животных со скидкой 25% до конца июня Реклама
Дефицит не подтвердили, но ограничения есть: «Зеленоград.ру» проверил жалобы на нехватку бензина и закрытие АЗС Новости
Фестиваль «Времена и эпохи» — с 10 по 14 июня в бульварной зоне 16-го микрорайона разыграют комедии римских драматургов с участием зрителей Новости
В Московской области расширяют использование цифровых сервисов для здоровья Новости
Олеся Железняк, Андрей Ильин и Даниил Спиваковский сыграют в комедии про «скелеты в шкафу» образцовой семьи — 3 июля на сцене КЦ «Зеленоград», сейчас билеты можно купить за 1500 рублей Новости
Три пассажира попали в больницу после резкого торможения автобуса Новости
Скидки до 2 млн и рассрочка 0%: как развивается «Новое Бакеево Современный квартал» Реклама
Танцевать кубинские танцы научат 13 июня на летней веранде КЦ «Зеленоград» Новости
Новую остановку назначат на маршруте автобусов 20 и 20к Новости
Премьера лирической комедии «Старомодная комедия» Новости
Маленький семейный праздник и посадка сирени, которая будет долго радовать людей — утром 9 июня всех желающих снова собирают у ДК Андреевка Новости
Во-первых, это красиво: у нового лифта теперь четыре устройства на стене Новости
Клининговые услуги в Зеленограде и Подмосковье Реклама
Началась реконструкция Берёзовой аллеи в 4-м микрорайоне Новости
Все городские теннисные корты могут закрыть на замок. Два из них уже стали платными Новости
Институт экономики, управления и психологии (ЭУП) НИУ МИЭТ открывает двери в новые возможности Реклама
Мужчина с лошадью просил деньги «на корм» возле станции Крюково. Это вообще нормально? Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру