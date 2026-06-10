В пятницу с 15:30 до 19:00 будут рады кормам, средствам ухода и ветпрепаратам для благотворительного зоодома «Солнечный кот».





Обновление: организаторы уточнили время работы волонтеров, и сбор помощи будет проходить с 15:30 до 17:30