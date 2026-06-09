Речь о случаях, когда номер самоката заклеивают, закрывают или повреждают. Это мешает определить самокат по камерам, если пользователь нарушил правила. Департамент транспорта рассказал, как борются с этим нарушением.



Ведомство утверждает, что все поездки на арендных самокатах и велосипедах отслеживаются камерами (хотя это звучит слишком самоуверенно). Если обнаружат нарушение, запись с камер отправят в полицию и в сервисы проката.



Административный штраф по ст. 7.17 КоАП за умышленную порчу чужого имущества символический — от 300 до 500 рублей, — но к нему добавляется гражданский иск от компании на возмещение реального ущерба.



Санкции самих прокатных сервисов жёстче государственных: штраф 5000 рублей плюс пожизненная блокировка аккаунта.



Как точно происходит контроль, неизвестно. Городские камеры уже умеют отслеживать нарушителей по номеру самоката. По той же логике, скорее всего, они передают информацию в сервис проката — если номер не читается. А далее уже кикшеринг может узнать по геолокации и времени, кто из пользователей нарушил правила.



Для добросовестных пользователей из этого предупреждения есть практический вывод — перед началом аренды осмотрите номера самоката. Если он заклеен или сломан, сфотографируйте это и лучше, если есть альтернатива, выберите другой самокат.