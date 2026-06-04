Акция помощи животным пройдет также на площади Юности в субботу, 6 июня, с 11:00 до 16:00
В воскресенье с 12:00 до 18:00 на парковке торгового центра «Горетовский» проведут свой праздник, посвященный Дню защиты детей.
Для ребят пригласили аниматоров с играми, для взрослых развернут маркет «Атмосфера» с уникальными предметами ручной работы: вязаный декор, украшения, аромасвечи, полезные сладости и цветочные композиции.
Все участники примут участие в беспроигрышной лотерее с призами от участников маркета.
В сердце мероприятия — акция помощи подопечным приюта «Мягкие лапки»
Гостей просят принести:
- сухой и влажный корм
- наполнитель для лотков
- пеленки и подгузники (для собак весом до 15 кг)
- ветеринарные препараты и вакцины
- препараты для обработки от паразитов
- игрушки для кошек и собак
- лежаки, лотки, миски, домики и игровые комплексы для кошек
Вход на праздник свободный.
Мероприятие пройдет в ТЦ «Горетовский» по адресу: поселок городского типа Голубое, Тверецкий проезд, дом 18А
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