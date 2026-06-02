6 июня с 11:00 до 16:00 на площади Юности пройдет благотворительная акция «Добромобиль». Это очередное мероприятие в поддержку подопечных фонда помощи бездомным животным «Ника».
В субботу горожан приглашают принести сухие и влажные корма для кошек и собак (особенно удобные «паучи» для котят и ослабленных животных), лакомства и витамины для поддержки иммунитета, а также лекарства (ветпрепараты) и средства ухода — пеленки, бинты, антисептики, перевязочные материалы и шприцы, также принимают чистую и сухую ветошь.
Список нужд приютов от фонда «Ника»
В текущем анонсе развернутого списка нет, но можно ориентироваться на детальную информацию из зимней новости. Она по-прежнему актуальна — уточнили для «Зеленоград.ру» организаторы акции.
Корма:
— консервы Recovery для собак Бейлис и Сандро
— сухой и влажный корм для котят
Хозяйственные и зоотовары:
— салфетки в рулоне («супер-тряпка»)
— медицинские перчатки (размер M)
— лакомства для собак (говяжье лёгкое)
— дезинфицирующее средство «Лайна»
Лекарства:
— хлоргексидин
— стерофундин или йоностерил (500 мл)
— спрей Alumnik
Можно помочь и дистанционно
На маркетплейсе Ozon есть подборка от кураторов фонда «Ника» с важными товарами, которые можно заказать с доставкой: https://ozon.ru/t/7oehI1J. Оформить заказ можно в пункт выдачи рядом с офисом фонда в корпусе 317Ас1 в Зеленограде (код для получения заказа можно отправить куратору Юлии: контакт в телеграме. Если не получается в телеграме, можно задать вопрос напрямую фонду «Ника»: https://fond-nika.ru/.
По прогнозу, днем в субботу нас ждет хорошая погода — температура до +23 и переменная облачность. Если вдруг зарядит дождь, организаторы перенесут акцию на другой день, написав об этом в канале «Волонтеры Зеленограда».
Сбор помощи будут проводить на площади Юности. Волонтеры акции разместятся напротив фитнес-клуба «Электрон».