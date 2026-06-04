Тем, кто путешествует не так часто и не так далеко, как хотелось бы, будет интересно увидеть удаленные уголки нашей страны на атмосферных и качественных фотографиях, сделанных фотографом Натальей Чебыкиной.
Экспозицию открыли 1 июня, для посетителей она будет доступна до 14 августа. Вход свободный.
Выставка «За городской стеной: магия дикой природы» собрала снимки, сделанные за несколько лет путешествий с фотоаппаратом.
Наталья Чебыкина — член Союза фотографов дикой природы, Ассоциации детских и семейных фотографов России и зарубежья, основатель и руководитель Зеленоградской фотошколы. Уже десять лет она отправляется в фотоэкспедиции, собирая уникальную практику работы во многих заповедниках России, а также в геопарке Киргизии в рамках проекта ЮНЕСКО, и привозя для зеленоградцев очень красивые снимки.
Выставка проходит в Творческом лицее в корпусе 813.
График работы:
- понедельник — пятница: 10:00 — 19:00
- суббота — воскресенье: выходные дни
- 12 июня (пятница) — праздничный выходной день
Вопросы можно задать по телефону: 8-495-161-00-05 (добавочный 0813).
Экспозиция открыта для посетителей любого возраста. Вход свободный.