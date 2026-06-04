Тем, кто путешествует не так часто и не так далеко, как хотелось бы, будет интересно увидеть удаленные уголки нашей страны на атмосферных и качественных фотографиях, сделанных фотографом Натальей Чебыкиной.

Экспозицию открыли 1 июня, для посетителей она будет доступна до 14 августа. Вход свободный.