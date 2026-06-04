Сегодня, 4 июня, последний день планового отключения горячей воды. Формально оно заканчивается в четверг в 23:59, поэтому скорее всего вода появится только утром в пятницу. При этом после включения она может быть ржавая или мутная.
- «Жилищник» рекомендует держать в закрытом положении краны горячей воды в квартире. Это поможет избежать аварийных ситуаций после включения горячей воды под давлением.
- Если во время отключения горячей воды вы используете бойлер, убедитесь, что краны, перекрывающие подачу воды в/из бойлера, закрыты корректно.
- Следующее отключение пройдет в домах 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 микрорайонов с 16 по 25 июня
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