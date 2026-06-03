После атаки беспилотников в ночь на 17 мая в Зеленограде были повреждены около 200 квартир более чем в десяти домах. Сильнее всего пострадал корпус 2038 в 20-м микрорайоне. Сейчас у него сняли строительные леса: виден восстановленный фасад, новые окна и балконное остекление.
Также пострадали окна и квартиры в 1-м, 2-м и 4-м микрорайонах. У корпуса 126 поставили новые стёкла, большинство повреждённых участков снаружи восстановили. В корпусе 249 работы по остеклению возобновились после перерыва — там ждали материалы. По наблюдениям корреспондента «Зеленоград.ру» осталась небольшая часть работ.
Из пострадавших нежилых помещений заметнее всего изменилась пиццерия «Папа Джонс» в корпусе 126: фасад отремонтировали, новые стёкла поставили. Внутри ремонт продолжается. Кафе работает на доставку и самовывоз.
В мобильных штабах корреспонденту «Зеленоград.ру» отказались комментировать ход работ. Штабы работают в 1-м и 20-м микрорайонах ежедневно с 8:00 до 21:00, телефон — 8-985-798-71-55.
Если снаружи корпус 2038 уже выглядит восстановленным, то ремонтом внутри квартир продолжается. Он занимает больше времени, чем остекление: ущерб везде разный. Где-то нужно было только заменить стекло, а где-то — восстанавливать стены, потолки, двери и отделку.
Отдельная проблема — повреждённые автомобили и вещи в квартирах: техника, мебель и другое имущество. Помощь по их восстановлению или какие-либо компенсации пока не предусмотрены.