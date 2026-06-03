В мобильных штабах корреспонденту «Зеленоград.ру» отказались комментировать ход работ. Штабы работают в 1-м и 20-м микрорайонах ежедневно с 8:00 до 21:00, телефон — 8-985-798-71-55.

Если снаружи корпус 2038 уже выглядит восстановленным, то ремонтом внутри квартир продолжается. Он занимает больше времени, чем остекление: ущерб везде разный. Где-то нужно было только заменить стекло, а где-то — восстанавливать стены, потолки, двери и отделку.

Отдельная проблема — повреждённые автомобили и вещи в квартирах: техника, мебель и другое имущество. Помощь по их восстановлению или какие-либо компенсации пока не предусмотрены.