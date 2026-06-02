Мотоциклисты раздадут детям сладости и покажут технику — в среду на Центральной площади 02.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Вечером 3 июня у здания префектуры встанут пять мотоциклов. Участники сообщества «Мотокультура Зеленограда» приедут на Центральную площадь, чтобы угостить детей мармеладом в честь Дня защиты детей. Приходите с 18:30 примерно до 20:00.

Детей привлекут не столько сладости, сколько сами байки — их разрешат рассмотреть, потрогать и сфотографироваться рядом. Дарителей легко узнать: на одном из мотоциклов будет флаг сообщества.

Такую акцию мото-сообщество проводит впервые. Основатель Михаил Никитин предложил порадовать горожан. «Хочется сделать что-то доброе в наше непростое время, доставив, пусть и небольшую, но радость детишкам». Анонсируют заранее, чтобы у прохожих не было недоверия.

Если будете в среду вечером в центре с детьми — подходите к мотоциклу с флагом за мармеладом.

