Детей привлекут не столько сладости, сколько сами байки — их разрешат рассмотреть, потрогать и сфотографироваться рядом. Дарителей легко узнать: на одном из мотоциклов будет флаг сообщества.

Такую акцию мото-сообщество проводит впервые. Основатель Михаил Никитин предложил порадовать горожан. «Хочется сделать что-то доброе в наше непростое время, доставив, пусть и небольшую, но радость детишкам». Анонсируют заранее, чтобы у прохожих не было недоверия.

Если будете в среду вечером в центре с детьми — подходите к мотоциклу с флагом за мармеладом.