Со 2 по 5 июня участники будут практиковаться в изображении пейзажей разными средствами и в разных техниках — гуашью, акварелью, карандашами, углем. Занятия проходят с 15:00 до 16:30.

Организаторы акцентируют пользу таких практик — «пленэр» (от французского «на открытом воздухе») — это работа не в мастерской, а на природе, при естественном свете. Именно такой подход в 19-м веке стал стимулом развития движения импрессионистов, которые стремились запечатлеть мимолетные состояния природы.

Как уточнили для «Зеленоград.ру» в КЦ «Зеленоград», присоединиться к пленэрам можно в любой день, практики не объединены обязательной последовательностью. Опыт рисования значения не имеет — принять участие может любой желающий. Все материалы, инструменты и инвентарь предоставят бесплатно.

Цикл пленэров проведет профессиональный художник и педагог — Марина Крашенинникова. Вопросы можно задать по телефону: 8-499-732-71-22.

В случае плохой погоды пленэры перенесут в корпус 1013А (филиал КЦ).

Возрастное ограничение — 6+

Пленэры проведут на Школьном озере недалеко от клуба в корпусе 1013А