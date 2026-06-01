Облака пыли от ремонта школы в 9 микрорайоне поднимаются выше жилых домов и затмевают солнце. Борьба с этим выглядит как издевательство 01.06.2026 ZELENOGRAD.RU

После публикаций «Зеленоград.ру» о нарушениях при ремонте школы 719, вокруг здания действительно появилась строительная сетка — но не на фасаде здания, а на заборе по периметру школьной территории.

Люди восприняли это как плохой юмор: распространению пыли такая сетка вообще не мешает.

Затем небольшие куски сетки повесили и на фасаде, но очень экономно — поверх нескольких самых пылящих окон. Из других окон пыль продолжала поступать.

Пыльные строительные работы проходят с утра до 8-10 часов вечера, не останавливаясь и в выходные. К вечеру в субботу, 30 мая, облака пыли поднялись особенно высоко, и в районном чате забили тревогу:

«Закрываем окна! Несет во все стороны», «Канцерогенная пыль…», «Она еще и пахнет», «Детский сад жалко — сейчас на него развернулось», «Пишем в инстанции. Но пока ответа нет. И неизвестно что делать», «Посмотрите на какую высоту поднимается, аж солнца свет перекрывает». «Пыль выходит из окон и никакой там „борьбы с пылью водой нет“…»

Обращаться с жалобами начали и в ОАТИ, и в Роспотребнадзор — о нарушении санитарных норм (на его горячей линии жалобу почему-то не приняли), и к самому заказчику, АНО «РГТ», и в департамент капремонта и в мэрию. Последняя инстанция — прокуратура, куда можно пожаловаться на бездействие остальных ведомств.

На запросы «Зеленоград.ру» ОАТИ уже дважды отвечало, что на площадке используют воду и защитную сетку. Департамент капремонта тоже сообщил, что подрядчику указали соблюдать санитарные нормы. Но на видео жителей пыль продолжает выходить из окон школы, а защитной сетки на здании фактически нет.

Врут ли ведомства намеренно или по халатности, пока неизвестно. Вероятно, бороться с пылью придётся лично прокурору.

