Затем небольшие куски сетки повесили и на фасаде, но очень экономно — поверх нескольких самых пылящих окон. Из других окон пыль продолжала поступать.

Пыльные строительные работы проходят с утра до 8-10 часов вечера, не останавливаясь и в выходные. К вечеру в субботу, 30 мая, облака пыли поднялись особенно высоко, и в районном чате забили тревогу:

«Закрываем окна! Несет во все стороны», «Канцерогенная пыль…», «Она еще и пахнет», «Детский сад жалко — сейчас на него развернулось», «Пишем в инстанции. Но пока ответа нет. И неизвестно что делать», «Посмотрите на какую высоту поднимается, аж солнца свет перекрывает». «Пыль выходит из окон и никакой там „борьбы с пылью водой нет“…»

Обращаться с жалобами начали и в ОАТИ, и в Роспотребнадзор — о нарушении санитарных норм (на его горячей линии жалобу почему-то не приняли), и к самому заказчику, АНО «РГТ», и в департамент капремонта и в мэрию. Последняя инстанция — прокуратура, куда можно пожаловаться на бездействие остальных ведомств.

На запросы «Зеленоград.ру» ОАТИ уже дважды отвечало, что на площадке используют воду и защитную сетку. Департамент капремонта тоже сообщил, что подрядчику указали соблюдать санитарные нормы. Но на видео жителей пыль продолжает выходить из окон школы, а защитной сетки на здании фактически нет.

Врут ли ведомства намеренно или по халатности, пока неизвестно. Вероятно, бороться с пылью придётся лично прокурору.