С 1 мая курьеры должны лично регистрироваться в городской системе, подтверждать личность перед сменой и ездить на транспорте, который можно отследить и ограничить по скорости.
Для тех, кто работает на фирменных велосипедах компаний, почти ничего не меняется. А курьерам на личном транспорте нужно ставить модуль — вместе с установкой это может стоить около 20 тысяч рублей. От этого зависит не только работа доставщиков, но и то, станет ли безопаснее пешеходам на тротуарах.
«Зеленоград.ру» поговорил с курьерами и поставщиком оборудования о том, кто уже готов к требованиям, а кто тянет до последнего — пока за нарушения не начнут жестко штрафовать.
Никита работает на Яндекс-байке — транспорте, который компания выдаёт в аренду. Для него новый регламент почти ничего не меняет: в городской системе учёта водителей такси и курьеров (КИС «АРТ») он зарегистрировался ещё в прошлом году, фотоконтроль перед сменой в крупных сервисах был и раньше, а IoT-модуль для контроля скорости на байке предусмотрен изначально.
Причём фотоконтроль — не только утренняя процедура: по словам Никиты, проверка может появиться в любой момент во время смены, без предупреждения.
Раньше Яндекс-байк могли арендовать только курьеры Яндекса — теперь через приложение его может взять курьер любого сервиса, что упрощает вопрос с модулем. «Пострадают по сути только любители гонять и систематические нарушители стандартов», — говорит он.
При этом среди коллег, работающих на личном транспорте, ситуация другая: по его наблюдениям, они тянут с выполнением требований до последнего — пока не начнутся реальные штрафы. Тогда часть пересядет на Яндекс-байк, часть всё-таки поставит модуль.
Другой курьер, Михаил, работает на личном транспорте и настроен скептичнее. По его словам, стоимость IoT-модуля останавливает многих курьеров от выполнения регламента. А пока нет жёсткого контроля — требования просто не будут выполняться.
При этом Михаил не против самой идеи контроля — главное, чтобы процедуры не отвлекали от работы: «если делать эти процессы, то так, чтобы они вливались аккуратно и не мешали курьеру».
Из профессии, по его наблюдениям, уходят не из-за новых правил, а из-за денег и проблем с транспортом. «Никто не уходит из-за пустяков, таких как этот», — говорит он.
Так новые правила делят курьеров по транспорту: сервисные электровелосипеды уже зарегистрированы и технически ограничены, а личные нужно дооснащать отдельно. Поэтому дальше всё упирается в стоимость модуля и установки.
Сколько стоит модуль и кто его ставит
Чтобы понять, во что обходится оснащение личного транспорта, «Зеленоград.ру» обратился в компанию xDevice — она поставляет такое оборудование и сотрудничает с «Яндекс Едой», Купером, «Магнитом», «Вкусвиллом», X5 («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»).
Там объяснили: курьеру нужен не просто трекер, а целый комплект — IoT-модуль и умный контроллер, который заменяет штатный. Контроллер ограничивает скорость до 25 км/ч и заставляет технику соблюдать медленные зоны, а модуль передаёт треки, скорость и координаты в единую городскую навигационную систему (РНИС), куда по приказу департамента транспорта должны стекаться данные о передвижении курьеров. Комплект подходит для любого электровелосипеда и работает даже без связи — данные сохраняются и уходят позже по Wi-Fi.
Это и есть главная статья расходов для курьера на личном транспорте — и именно цена решает, поставит он модуль или будет тянуть.
Подходящих комплектов — единицы, их выпускают xDevice, ArusNavi, Vanta и ещё несколько компаний, и оснащение велосипеда «под ключ» обходится в 15-20 тысяч рублей, не считая ежемесячной платы за работу платформы.
Купить можно онлайн или в профильных магазинах электротранспорта. Но полностью поставить его своими руками выйдет не у каждого: модуль присылают почтой, а контроллер, который заменяет штатную деталь велосипеда, обычно встраивает мастер. Сэкономить на установке получится, только если курьер сам разбирается в электрике, — иначе к цене оборудования добавятся ещё три-пять тысяч за монтаж.
По словам представителей xDevice, частные курьеры обращаются к ним часто. Иногда сами, иногда их направляют компании, которые работают с частными курьерами и берут только тех, у кого оборудование уже установлено.
Резкого всплеска спроса после 1 мая в компании не заметили, но добавили, что проверки на дорогах участились: у ГАИ появились передвижные стенды, которые замеряют скорость электровелосипедов.
Чем грозит нарушение
Санкции для курьеров работают на трёх уровнях:
Первый — если курьер едет без ограничения скорости IoT-модулем. Его может оштрафовать ГАИ за превышение скорости — 800 рублей, и если он едет на мопеде без прав — от 5 до 15 тысяч рублей. О том, как часто курьеры используют мощный транспорт под видом электровелосипедов, рассказывали в этом материале.
Второй — за нарушение курьерского стандарта: для доставщика это штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для компаний — до 200 тысяч.
Третий — если курьер не ознакомился с регламентом или нарушает правила: блокировка или удаление аккаунта в КИС «АРТ».
Что из этого выйдет на практике — пока вопрос. Дептранс рассчитывает, что персональная ответственность и техконтроль сделают доставку качественнее и безопаснее. Но прямо сейчас для курьера на личном транспорте это в первую очередь расход: модуль с установкой обходится в 20 тысяч рублей — при том, что, по словам курьеров, из профессии и так уходят из-за денег. Станет ли меньше нарушителей или просто меньше курьеров — покажут ближайшие месяцы.
Что это меняет для пешеходов
Для горожан главный вопрос проще, чем формулировки регламента: станет ли меньше тех, кто проносится мимо на электробайке по тротуару на огромной скорости. Прямого ответа регламент не даёт — он не выгоняет курьеров из профессии и даже не обещает, что нарушать станут реже.
Что он действительно меняет — это возможность спросить с конкретного человека. Раньше курьер на скорости был анонимной фигурой: теперь, по формулировке Дептранса, каждый курьер несёт персональную ответственность за свои действия на дороге. Ведомство рассчитывает, что постоянно обновляемая база позволит быстрее реагировать на инциденты — за каждым выходом на смену стоит подтверждённая личность, привязанный транспорт и аккаунт, который можно заблокировать.
Сработает ли это — зависит от того, насколько реальным окажется контроль. Пока, по словам самих курьеров, на личном транспорте требования выполняют неохотно и до тех пор, пока не начнут проверять всерьёз.