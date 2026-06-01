Кто уже готов к новым правилам, а кто ждёт штрафов

Никита работает на Яндекс-байке — транспорте, который компания выдаёт в аренду. Для него новый регламент почти ничего не меняет: в городской системе учёта водителей такси и курьеров (КИС «АРТ») он зарегистрировался ещё в прошлом году, фотоконтроль перед сменой в крупных сервисах был и раньше, а IoT-модуль для контроля скорости на байке предусмотрен изначально.

Причём фотоконтроль — не только утренняя процедура: по словам Никиты, проверка может появиться в любой момент во время смены, без предупреждения.

Раньше Яндекс-байк могли арендовать только курьеры Яндекса — теперь через приложение его может взять курьер любого сервиса, что упрощает вопрос с модулем. «Пострадают по сути только любители гонять и систематические нарушители стандартов», — говорит он.

При этом среди коллег, работающих на личном транспорте, ситуация другая: по его наблюдениям, они тянут с выполнением требований до последнего — пока не начнутся реальные штрафы. Тогда часть пересядет на Яндекс-байк, часть всё-таки поставит модуль.

Другой курьер, Михаил, работает на личном транспорте и настроен скептичнее. По его словам, стоимость IoT-модуля останавливает многих курьеров от выполнения регламента. А пока нет жёсткого контроля — требования просто не будут выполняться.

При этом Михаил не против самой идеи контроля — главное, чтобы процедуры не отвлекали от работы: «если делать эти процессы, то так, чтобы они вливались аккуратно и не мешали курьеру».

Из профессии, по его наблюдениям, уходят не из-за новых правил, а из-за денег и проблем с транспортом. «Никто не уходит из-за пустяков, таких как этот», — говорит он.

Так новые правила делят курьеров по транспорту: сервисные электровелосипеды уже зарегистрированы и технически ограничены, а личные нужно дооснащать отдельно. Поэтому дальше всё упирается в стоимость модуля и установки.