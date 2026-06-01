Нужны новые места для пикников: управам поручили собрать предложения 01.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде могут появиться новые оборудованные точки для пикников. Пока речь не о готовом плане работ, а о сборе предложений: районные власти должны понять, где такие места нужны и где их можно безопасно разместить.

Такое поручение префект дал главам управ всех районов: до 10 марта 2027 года они должны подготовить предложения по увеличению числа оборудованных мест для пикников. Судя по сроку, сами работы по оборудованию новых пикниковых точек планируют провести к следующему лету.

Проблема известная знакомая: в тёплые выходные свободного мангала или беседки на популярных пикниковых точках часто приходится ждать. В хорошую погоду места бывают заняты даже в будни. А когда мест не хватает, люди разводят огонь где придётся — иногда вываливают угли прямо на землю и рядом с деревьями.

Новые места нельзя оборудовать, где хочется. Есть правила пожарной безопасности, которые ограничивают размещение открытого огня рядом с лесом и под кронами.

Есть и бытовая сторона: мангалы рядом с прогулочными дорожками или жильём — это зачастую дым, шум, мусор и конфликты. Поэтому предложения управам придётся выбирать не только по спросу, но и по безопасности, доступности и соседству с другими зонами отдыха.

Если у вас есть предложения, где нужны новые оборудованные места для пикников, напишите нам или оставьте комментарий. Лучше сразу указывать район, ориентир и почему это место подходит: далеко ли жильё, есть ли подъезд, где можно поставить контейнеры для мусора, безопасно ли расстояние до деревьев и прогулочных дорожек.

Метки:
благоустройство, управа, пикниковые точки
