С огарями чайки могут конкурировать за территорию. Чайки-крачки питаются мелкой рыбой, моллюсками, водными насекомыми, пикируя на воду с высоты, а также могут охотиться на грызунов или подбирать отбросы. У огарей — примерно то же «меню», они чаще кормятся на суше, чем на воде, но склонны агрессивно охранять свою территорию.

Огари могут прогонять с водоема даже других уток, в том числе, своих же сородичей. Но в других случаях разные виды птиц мирно делят водоем, особенно если он достаточно большой. Стаи обычных серо-коричневых крякв, например, на Школьном озере обычно соседствовали с огарями.

Как огари вели своих утят к воде в сопровождении горожан, мы уже рассказывали. А вот как охранять утят от чаек (и нужно ли) — неизвестно, но зеленоградцы сейчас часто об этом спрашивают, наблюдая за тем, как огари выращивают и опекают своё потомство.