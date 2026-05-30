Обитатели Школьного озера — мирные соседи или воинственные конкуренты 30.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Чайки-крачки и оранжевые утки-огари с утятами попали в объектив зеленоградского фотографа Алексея Кулагина/Эстетика Зеленограда.

На снимках они соседствуют, на самом деле озёрные чайки часто становятся угрозой для птенцов огарей. Так, на Дунькином пруду, по рассказам жителей, из пяти птенцов у пары огарей осталось только двое, и чайки продолжают атаковать семейство.

С огарями чайки могут конкурировать за территорию. Чайки-крачки питаются мелкой рыбой, моллюсками, водными насекомыми, пикируя на воду с высоты, а также могут охотиться на грызунов или подбирать отбросы. У огарей — примерно то же «меню», они чаще кормятся на суше, чем на воде, но склонны агрессивно охранять свою территорию.

Огари могут прогонять с водоема даже других уток, в том числе, своих же сородичей. Но в других случаях разные виды птиц мирно делят водоем, особенно если он достаточно большой. Стаи обычных серо-коричневых крякв, например, на Школьном озере обычно соседствовали с огарями.

Как огари вели своих утят к воде в сопровождении горожан, мы уже рассказывали. А вот как охранять утят от чаек (и нужно ли) — неизвестно, но зеленоградцы сейчас часто об этом спрашивают, наблюдая за тем, как огари выращивают и опекают своё потомство.

