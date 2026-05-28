На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах 28.05.2026 ZELENOGRAD.RU

«Майкл» (18+)

В широком прокате — музыкальный байопик, который расскажет историю легендарного певца. До того как стать королем поп-музыки, Майкл Джексон прошел большой путь — полный взлетов и падений. В главной роли снялся Джаафар Джексон — родной племянник музыкального кумира миллионов.
Фильм покажут в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

«Пропасть» (16+)

В широком прокате — российский триллер про молодоженов, которые попадают в автокатастрофу и оказываются подвешенными на стропах единственного парашюта над горной пропастью. Вдобавок ко всему они теперь связаны общей проблемой с бывшим парнем невесты, а вокруг начинают бушевать лесные пожары.
Посмотреть можно в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке (в привычном киноформате и формате «60 кадров в секунду») и Отраде

Только в кинотеатре Отрады покажут еще две новинки:

«Мандалорец и Грогу» (12+)

История — часть франшизы «Звездные войны» и продолжение сюжета популярного сериала «Мандалорец». Империя пала, но ее военачальники все еще держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся Новая Республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу.
Пока кинофильм есть в афише на субботу и воскресенье, но расписание продолжает формироваться.

«Обитель зла: Мутация» (18+)

Американский ужастик про девочку, которая узнает, что является частью чудовищного биоэксперимента. Теперь ей предстоит выяснить, кто она на самом деле и что скрывается за стенами ее идеального дома.
Пока в афише есть один ночной сеанс в четверг, но расписание продолжает формироваться.

Только в Зеленопарке покажут еще три киноленты:

«Убийственная вечеринка» (18+)

И комедия, и драма. Молодой юрист принимает приглашение и приезжает на роскошную виллу с родственниками подружки. Внезапный пустяковый конфликт перерастает в нечто непоправимое.
Новинку покажут один раз в день в районе 23 часов

«Трансляция финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/2026» (18+)

30 мая, в субботу, в 18:45 кульминацию европейского клубного сезона покажут на большом экране.
Стоимость билетов — 900 рублей, купить можно здесь

«Театр в кино» (18+)

31 мая, в воскресенье, в 15:00 на большом экране покажут оперу Джузеппе Верди «Дон Карлос» — знаменитую историческую драму о любви и долге в интерпретации Кирилла Серебренникова.
Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады

