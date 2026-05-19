Постановка Серебренникова в Венской государственной опере наделала много шума — режиссер поместил историю испанского наследника престола, французской принцессы и безжалостного инквизитора в рамки современного «Института костюмоведения».
Главную партию спела любимица мировой оперы Асмик Григорян, которая завоевала признание благодаря мощному сопрано и выдающемуся актерскому мастерству, став обладательницей «Оперного Оскара» (престижной премии International Opera Awards в номинации «Лучшая певица»).
Эта постановка — независимый и смелый режиссерский взгляд Кирилла Серебренникова на мировую историю и историю костюма.
«Вокальная роскошь высшего класса» — отозвались о составе оперных артистов придирчивые венские критики. Джошуа Герреро, Этьен Дюпюи, Роберто Тальявини, Эв-Мод Юбо и Асмик Григорян — «великолепны"/
«Дон Карлос» — одна из самых глубоких опер Джузеппе Верди. Масштабная историческая драма, основанная на пьесе Фридриха Шиллера, повествует о конфликте личной свободы и долга, политических интригах Испанской инквизиции и трагическом любовном треугольнике.
Испанский инфант дон Карлос и французская принцесса Елизавета Валуа любят друг друга. Но ради мира между странами Елизавета вынуждена выйти замуж за отца Карлоса — короля Филиппа Второго. На фоне несчастной любви разворачивается борьба за независимость Фландрии, которую поддерживает друг Карлоса — маркиз ди Поза. Ситуацию накаляет ревнивая принцесса Эболи, а также безжалостный Великий инквизитор, подчиняющий своей воле короля.
Особенности формата:
Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Десятки камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.
Запись живой оперы покажут 31 мая (это воскресенье) в 15:00 в кинотеатре Торгового центра «Зеленопарк».
- Опера прозвучит на итальянском языке с русскими субтитрами.
- Продолжительность — 3 часа 15 минут с одним антрактом, возрастное ограничение — 18+.
Билеты стоят 1100 рублей: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/wienerstaatsoper-don-carlo-kirill-serebrennikov