Сообщения о «штрафных камерах» распространились в соцсетях. В них утверждалось, что система уже тестируется: камеры якобы фиксируют нарушения ПДД пешеходами и самокатчиками, распознают личность нарушителя и отправляют уведомление о штрафе через «Госуслуги».

В департаменте транспорта заявили, что это «не соответствует действительности». По версии ведомства, за систему фиксации нарушений приняли светофоры с видеоаналитикой. Они нужны не для штрафов, а для мониторинга транспортных и пешеходных потоков и настройки работы перекрёстков.

При этом камеры для контроля самокатчиков в Москве действительно используют. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в городе работают 375 камер, из них 15 в Зеленограде. Они распознают номера прокатных самокатов и передают информацию о нарушениях сервисам аренды.

Но сама идея штрафовать пешеходов не выглядит фантастической. Технически это возможно: системе нужно устанавливать личность человека, то есть использовать распознавание лиц.

Такая технология в Москве уже есть, но пока применяется для других целей. В городской системе видеонаблюдения более 270 тысяч камер; полиция и городские власти используют их, в том числе вместе с системами распознавания лиц, для поиска людей и расследования преступлений.