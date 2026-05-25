Москва третий год ждёт штрафов за шумные машины. Но Мосгордума не объясняет, как продвигает свой законопроект 25.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Мосгордума ещё в 2022 году внесла в Госдуму законопроект о штрафах по камерам-шумомерам — это московская инициатива для борьбы с шумными машинами и мотоциклами. Госдума приняла его в первом чтении летом 2023 года, но с тех пор документ завис. Весной спикер Мосгордумы Алексей Шапошников снова выразил надежду на скорое принятие закона,а «Зеленоград.ру» спросил МГД, что она сама делает для продвижения своей инициативы. В ответе этого не объяснили, а в Госдуме сообщили, что срок второго чтения не определён.

Московская инициатива зависла в Госдуме

Законопроект № 245000-8 должен разрешить автоматически штрафовать водителей слишком шумных машин и мотоциклов — по данным камер, которые фиксируют не только номер, но и превышение допустимого уровня шума.

В Москве уже несколько лет обсуждает камеры-шумомеры как способ борьбы с ревущими моторами на улицах. Но для запуска таких штрафов мало установить или сертифицировать камеры: нужно изменить федеральный Кодекс об административных правонарушениях, чтобы показания шумомера стали основанием для наказания.

Инициатором этих поправок выступила Мосгордума. Редакция «Зеленоград.ру» спрашивала не только о сроках рассмотрения, которые действительно зависят от Госдумы, но и о действиях самой Мосгордумы как инициатора законопроекта. На эту часть вопроса ответа по существу не было.

Мосгордума отправляет за сроками в Госдуму

Ответа по существу на этот вопрос редакция не получила. В Мосгордуме сообщили, что официальную информацию о планах работы Госдумы, в том числе о сроках рассмотрения федеральных законопроектов, распространяет федеральный парламент.

Формально это верно: дату второго чтения назначает Госдума. Но законопроект внесла Мосгордума, и публично её спикер говорит о надежде на скорое принятие.

В ответе МГД не названы ни переговоры с профильным комитетом Госдумы, ни позиция по поступившим поправкам, ни планы по доработке, ни предполагаемые сроки. То есть Мосгордума не объяснила, как сейчас продвигает свою инициативу.

В Госдуме сроков нет

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству ответил «Зеленоград.ру» конкретнее. Первый заместитель председателя комитета Ирина Панькина сообщила, что работа над законопроектом продолжается.

После первого чтения поступили поправки. По словам Панькиной, они требуют «существенной доработки». Срок рассмотрения законопроекта во втором чтении не определён.

То есть официальная картина сейчас такая: поправки есть, на доработку было почти три года, но когда она закончится и когда Госдума вернётся к законопроекту, неизвестно.

Похожий ответ раньше дала и зеленоградский депутат Госдумы Ирина Белых: она сообщила «Зеленоград.ру», что поправки поданы в срок, а дальше решение зависит от комитета. То есть и этот ответ не объяснял, когда законопроект сдвинется дальше.

Техническая часть за это время продвинулась. Камеру «Эфир» сертифицировали ещё в январе 2025 года. Но юридическая часть застряла — сама по себе сертификация не даёт права автоматически штрафовать водителей шумных машин и мотоциклов.

Метки:
автомобиль, шум и закон о тишине, мотоцикл
