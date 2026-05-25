Художников приглашают нарисовать натюрморт на тему православия, из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей 25.05.2026 ZELENOGRAD.RU


В субботу в Музее Зеленограда снова будут рисовать натюрморт — в этот раз предметную композицию составят иконы, киоты, бронзовые подсвечники, элементы церковной утвари и облачения священнослужителя из частной коллекции.

Участникам нужно принести свои материалы, а композицию и мольберт организуют. Раз в год лучшие работы показывают на отчетной выставке в КЦ «Зеленоград».

"Живописные субботы" — часть художественного проекта для тех, кто хочет регулярно практиковаться в жанре натюрморта и работать с профессионально собранными постановками. Куратор: член Московского союза художников Нина Силаева. Проект задуман как регулярная практика в одном из базовых жанров живописи, где важны работа с композицией, светом, фактурами и цветом.

По задумке организаторов, каждый художник сможет выразить в личном натюрморте образы христианской веры и осмыслить ее эстетические и духовные аспекты через призму изобразительного искусства.

Мероприятие пройдет 30 мая (это суббота) в 14:00 в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360), вход № 3. Продолжительность — 4 часа, возрастное ограничение — 12+.

Вход свободный, но не забудьте про материалы, которые нужно принести с собой. Телефон для справок: 8-499-731-82-89.

