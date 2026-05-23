У станции Крюково полностью расчистили место, где больше 15 лет стоял ТЦ «Арбатский». В 2024 году здание признали самостроем, в феврале начали сносить, а теперь от торгового центра не осталось ни конструкций, ни строительного мусора.
Это одно из самых заметных мест у станции: раньше торговый центр закрывал часть привокзальной территории, теперь площадка открыта со стороны вокзала и памятника
Начальник участка рассказал «Зеленоград.ру», что его команда окончательно сдала объект, а дальше здесь будут работать другие.
На площадке уже стоят бытовки рабочих. Здесь разместят строительный городок для следующего этапа работ — строительства дополнительных путей для высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом (ВСМ).
Первый этап работ — от Алабушево до Крюково — планировали завершить до конца 2026 года. Сейчас информации о будущей стройке здесь нет.