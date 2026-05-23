На остановке «Овражная улица» на Георгиевском проспекте временный указатель, где пассажирам советуют идти на одноименную остановку на улице Лётчицы Тарасовой, чтобы сесть на автобус 25, 28 и 32.
На указателе написано, что до новой точки посадки около трёх минут пешком — около 250 метров. Но при этому нужно два раза перейти дорогу, дождавшись «зеленого» светофора.
Местные жители также отмечают, что на пути к новой остановке машины поворачивают по зелёной стрелке во время пешеходного сигнала, а это небезопасно.
Заранее об отмене остановке не объявляли, причину не называли.
