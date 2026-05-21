На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах 21.05.2026 ZELENOGRAD.RU

«Грязные деньги» (18+)

Английский боевик про операцию спецагентов по спасению миллиарда долларов с особо охраняемого острова. Сеансы в Иридиуме, Панфиловском и Зеленопарке.

«Обсессия» (18+)

В широком прокате — американский хоррор про любовное желание, которое неожиданно исполняет загадочный артефакт, обрекая загадавшего на опасную привязанность. Сеансы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.

Только в Зеленопарке покажут еще одну киноновинку

«Проклятый рыцарь» (18+)

Магический реализм — взгляд на судьбу одной любви в период Войны Алой и Белой розы, историю страсти, расставания, потери и демонического возрождения. Фильм покажут в двух киноформатах: привычном и «60 кадров в секунду» (дающем максимально четкое изображение и характерном для видеоигр и спортивных трансляций).

В кинотеатре Отрады покажут еще одну киноновинку

«Каратель: Последнее убийство» (18+)

Американский боевик расскажет, что случилось с морпехом Фрэнком Каслом по прозвищу Каратель после того, как он отомстил за убийство близких, погрузив город в хаос и бандитский беспредел. Посмотреть кино можно в субботу и воскресенье.

Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее. На этих выходных в кино будет много военных и исторических историй — как новинок, так и уже знакомых по анонсам.

Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.

Сегодня в прокат вышли и кинопремьеры для семейного просмотра: про них мы рассказали в «Родителях Зеленограда».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
кинотеатр, афиша
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Донорские субботы становятся традицией и приносят много добра — 23 и 30 мая желающих помочь снова ждут в больнице Кончаловского Новости
Скидки -20% на все меню в «Папа Джонс» Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Каникулы для детей: спорт, творчество и отдых Реклама
Учитель-логопед школы в 14-м микрорайоне победила на конкурсе «Педагоги года Москвы» Новости
Семейный досуг выходного дня в парке — шатер чтения, творчества и интерактивов на Школьном озере открывает сезон 23 мая Новости
Детский сад «Теремок» приглашает на день открытых дверей Новости
На беговую разминку с призами приглашают организаторы Зеленоградского полумарафона Новости
Зеленоградцев старшего возраста приглашают на полезные прогулки по лесу с экскурсоводом — первая состоится 21 мая в 5-м микрорайоне Новости
Скидки до 2 млн и рассрочка 0%: как развивается «Новое Бакеево Современный квартал» Реклама
Чёрное озеро официально закрыли для посещений. Но физически перекрыть проходы не получается Новости
Ретро-концерт организуют в пятницу вечером в 15-м микрорайоне Новости
Новую остановку добавят автобусам 16, 400 т и 32к Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 30 мая на веранде фудмола «Станция» Новости
Сиреневый фестиваль в Шахматово — в выходные в усадьбе Блока пройдет красивый праздник с концертной и театральной программой Новости
Самокатчик получил три года условно за аварию, в которой тяжело пострадала его пассажирка Новости
Огромный столб дыма поднимается возле Зеленограда Новости
Жителям Солнечногорска выплатят компенсации за машины, повреждённые при атаке БПЛА. Как быть москвичам, непонятно Новости
23 мая студии танцев DDC исполняется 10 лет Реклама
Бенто-ланчи весь день + розыгрыш сета роллов в Инари-ками Реклама
Детский велофестиваль — 23 мая в 15-м микрорайоне Новости
На большом экране в Зеленограде покажут оперу Джузеппе Верди «Дон Карлос» — знаменитую историческую драму о любви и долге в интерпретации Кирилла Серебренникова Новости
Главу управы Крюково освободили от должности Новости
Зарядные станции для электромобилей установили в МЖК Новости
На Ленинградском вокзале изменилась нумерация путей для электричек и поездов Новости
Как должны работать кондиционеры в автобусах? И куда жаловаться, если в салоне жарко Гид
Болезнь легче предупредить, чем лечить Реклама
Соревнование по бегу «Крюковские версты» — 23 мая в 17-м микрорайоне Новости
Вокруг Зеленограда запретили прокат самокатов — Андреевка и Ржавки теперь вне зоны Новости
Строители приступили к ремонту фасада корпуса 2038, поврежденного после атаки БПЛА Новости
Ленинградский вокзал готовят к открытию после масштабной реконструкции Новости
Скидка 30% на товары для творчества в магазинах «Я Сама» Реклама
Военкомат на Панфиловском проспекте открылся после ремонта Новости
Михаил Каптюг расскажет о мифах и фактах о здоровье Новости
Летние интенсивы по английскому языку для детей и взрослых Реклама
FCDBC Kids подаст заявку для участия в лиге «На Пике» Новости
Картинки с выставки: как наряжались местные крестьянки в прошлом веке Истории
Финалистка литературной премии «Ясная поляна» презентует книгу в Зеленограде — 21 мая во «Флейте» Новости
Машины разбиты, компенсаций нет: как зеленоградцы пытаются получить выплаты за ущерб от БПЛА Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру