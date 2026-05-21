«Грязные деньги» (18+)
Английский боевик про операцию спецагентов по спасению миллиарда долларов с особо охраняемого острова. Сеансы в Иридиуме, Панфиловском и Зеленопарке.
«Обсессия» (18+)
В широком прокате — американский хоррор про любовное желание, которое неожиданно исполняет загадочный артефакт, обрекая загадавшего на опасную привязанность. Сеансы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
Только в Зеленопарке покажут еще одну киноновинку
«Проклятый рыцарь» (18+)
Магический реализм — взгляд на судьбу одной любви в период Войны Алой и Белой розы, историю страсти, расставания, потери и демонического возрождения. Фильм покажут в двух киноформатах: привычном и «60 кадров в секунду» (дающем максимально четкое изображение и характерном для видеоигр и спортивных трансляций).
В кинотеатре Отрады покажут еще одну киноновинку
«Каратель: Последнее убийство» (18+)
Американский боевик расскажет, что случилось с морпехом Фрэнком Каслом по прозвищу Каратель после того, как он отомстил за убийство близких, погрузив город в хаос и бандитский беспредел. Посмотреть кино можно в субботу и воскресенье.
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее. На этих выходных в кино будет много военных и исторических историй — как новинок, так и уже знакомых по анонсам.
Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.
Сегодня в прокат вышли и кинопремьеры для семейного просмотра: про них мы рассказали в «Родителях Зеленограда».