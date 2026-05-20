Организаторы отмечают пользу «Лесотерапии»:

улучшает работу сердца и сосудов

помогает нормализовать давление

снижает уровень стресса и тревожности

улучшает качество сна

повышает уровень энергии и выносливости

помогает организму восстановиться естественным образом

А еще это должно быть интересно — прогулки сопровождают экологи. Участники передвигаются в комфортном темпе и слушают рассказы гида о локальной флоре и фауне: о лекарственных растениях, цветах, птицах и не только.

Регистрация: https://after55.moscow/lesoterapiya#registration

Первая встреча состоится 21 мая (это четверг) в 12:00. Продолжительность — полтора часа. С собой на место сбора нужно принести социальную карту москвича или смартфон с активным приложением «Мой ID».

Участники собираются в 11:40 на тропинке, ведущей к «Дому лани», за остановкой «Никольская церковь», их встретит сотрудник проекта.

Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону 8-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md.