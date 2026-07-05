О труде колхозников из деревни Савелки в годы войны и после нее рассказывают редкие фотографии, представленные в городском музее на выставке «Здесь был Зеленоград». В середине 20 века сельский труд в наших краях по-прежнему оставался тяжелым и малопроизводительным — не только потому, что на полях и приусадебных участках трудились — пахали, косили, собирали урожай — в основном женщины и подростки, но и потому, что почти отсутствовала механизация, а главной тягловой силой по-прежнему оставалась лошадь.
После войны крестьяне деревень Ржавки, Савёлки, Голубое и посёлка Крюково, имевшие прежде обособленные колхозы, объединились в крупный колхоз «Животновод», вскоре преобразованный в государственного совхоз «Крюковский», который специализировался на производстве мяса и молока.
Обратите внимание на звено из четырех самолетов у левого края снимка.
В те годы на месте будущего 4-го микрорайона Зеленограда был Крюковский аэродром, где будущие асы впервые поднимали в воздух самолёты.