О труде колхозников из деревни Савелки в годы войны и после нее рассказывают редкие фотографии, представленные в городском музее на выставке «Здесь был Зеленоград». В середине 20 века сельский труд в наших краях по-прежнему оставался тяжелым и малопроизводительным — не только потому, что на полях и приусадебных участках трудились — пахали, косили, собирали урожай — в основном женщины и подростки, но и потому, что почти отсутствовала механизация, а главной тягловой силой по-прежнему оставалась лошадь.