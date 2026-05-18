Все повреждённые оконные проёмы временно закрыли плёнкой и фанерой. Это была главная задача в первые часы после ЧП, чтобы жители могли оставаться в квартирах,
«Это нужно было сделать сразу — быстро минимизировать дискомфорт для жителей и закрыть все оконные проёмы. Вчера много людей обращались также с просьбами о помощи в уборке, сегодня обращений значительно меньше», — рассказал «Зеленоград.ру» глава управы района Крюково Андрей Журавлёв.
Сейчас у дома уже установили строительные леса, привезли материалы для ремонта, начали восстановление. Судя по установленным прожекторам, работы могут вести и ночью.
С жителями, которых не застали дома во время обхода, продолжают связываться через старшую дома и диспетчерскую службу. Для квартир, где могли быть повреждения, оставляют отдельные уведомления. Жителей поврежденных квартир просят обращаться в штаб (между корпусом и ледовым дворцом) или звонить по телефону 8-985-798-71-55.
Были также повреждены припаркованные автомобили. По словам Журавлёва, владельцы застрахованных машин могут обращаться в страховые компании, по остальным случаям порядок действий пока уточняется.
«Сейчас в первую очередь занимаемся восстановлением жилья. В соседнем корпусе 2034 тоже выбило несколько окон, там тоже всё временно закрыли», — сказал глава управы.