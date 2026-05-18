Сейчас у дома уже установили строительные леса, привезли материалы для ремонта, начали восстановление. Судя по установленным прожекторам, работы могут вести и ночью.

С жителями, которых не застали дома во время обхода, продолжают связываться через старшую дома и диспетчерскую службу. Для квартир, где могли быть повреждения, оставляют отдельные уведомления. Жителей поврежденных квартир просят обращаться в штаб (между корпусом и ледовым дворцом) или звонить по телефону 8-985-798-71-55.

Были также повреждены припаркованные автомобили. По словам Журавлёва, владельцы застрахованных машин могут обращаться в страховые компании, по остальным случаям порядок действий пока уточняется.

«Сейчас в первую очередь занимаемся восстановлением жилья. В соседнем корпусе 2034 тоже выбило несколько окон, там тоже всё временно закрыли», — сказал глава управы.