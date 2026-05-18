По данным следствия, обвиняемые нанесли удары оператору и корреспонденту и разбили камеру. Следствие изначально ходатайствовало об аресте, однако суд ограничился запретом определённых действий на два месяца.

Топоров, судя по публикациям в аккаунте Билецкой во ВКонтакте, был постоянным клиентом кабинета — именно он напал на журналистов. Алексеева в момент инцидента ассистировала при проведении процедуры. В драке она участия не принимала, однако присутствовала при удержании корреспондента в закрытом помещении и обвиняется по тем же статьям.

Алексеева, по данным соцсетей, работает медсестрой в кардиореанимации одной из московских больниц. Косметологией занялась после того, как прошла обучение у Билецкой в январе этого года.

Уголовного дела по факту самой процедуры, после которой клиентка Оксана Тихомирова потеряла зрение, пока не возбуждено — несмотря на то что именно с этого история началась.

Если следствие установит, что Билецкая действовала как медицинский работник, ей может быть предъявлено обвинение о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (статья 118 УК РФ — до двух лет лишения свободы). Если же выяснится, что она работала без лицензии и вне медицинской организации — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ — до шести лет). Есть ли у Билецкой медицинское образование, до сих пор неизвестно: дипломов и сертификатов в открытом доступе нет.