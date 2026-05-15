В жилом доме напротив 14-го микрорайона, в обычной квартире работал косметологический кабинет. Его хозяйка — Наталья Билецкая, известная клиентам как «доктор Лебедева», — после одной из процедур оставила женщину слепой на один глаз. Когда туда приехали журналисты, их избили и удерживали в закрытом помещении.

Пострадавшая Оксана Т. сделала укол в межбровье, чтобы убрать морщины. После процедуры она навсегда лишилась зрения на левом глазу. Никаких медицинских документов перед процедурой она не подписывала. Оксана обращалась в полицию Подмосковья, но реакции не добилась и обратилась к журналистам.

14 мая съёмочная группа программы «Экстренный вызов» канала Рен-ТВ, пришла в кабинет вместе с ней. Корреспондент представилась и показала пресс-карту. После этого мужчина, находившийся в кабинете, повалил оператора на пол, разбил камеру, вырвал микрофон у корреспондента, повалил и её. Журналистку удерживали в кабинете около 20 минут.