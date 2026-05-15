Женщина потеряла зрения после косметологической процедуры в 14-м микрорайоне 15.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В жилом доме напротив 14-го микрорайона, в обычной квартире работал косметологический кабинет. Его хозяйка — Наталья Билецкая, известная клиентам как «доктор Лебедева», — после одной из процедур оставила женщину слепой на один глаз. Когда туда приехали журналисты, их избили и удерживали в закрытом помещении.

Пострадавшая Оксана Т. сделала укол в межбровье, чтобы убрать морщины. После процедуры она навсегда лишилась зрения на левом глазу. Никаких медицинских документов перед процедурой она не подписывала. Оксана обращалась в полицию Подмосковья, но реакции не добилась и обратилась к журналистам.

14 мая съёмочная группа программы «Экстренный вызов» канала Рен-ТВ, пришла в кабинет вместе с ней. Корреспондент представилась и показала пресс-карту. После этого мужчина, находившийся в кабинете, повалил оператора на пол, разбил камеру, вырвал микрофон у корреспондента, повалил и её. Журналистку удерживали в кабинете около 20 минут.

Нападавшим оказался Александр Топоров, ему 51 год, — он пришёл в этот день на процедуру. Помимо него, задержаны сотрудницы кабинета; по данным СК, в нападении участвовал также супруг одной из них. Следствие ходатайствует об аресте всех троих. Уголовное дело возбуждено по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов — санкция предусматривает до шести лет лишения свободы. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. В кабинете прошли обыски.

Кабинет, по данным РЕН ТВ, устроен в обычной квартире. Есть ли у Билецкой медицинское образование и лицензия — неизвестно: дипломов и сертификатов в открытом доступе нет, а пострадавшая говорит, что участковый сообщал ей об отсутствии лицензии.

Судя по сториз Билецкой, кроме Зеленограда она принимает в Солнечногорске, Москве и Волоколамске. В её телеграм-канале более двух тысяч подписчиков

