Благоустройство популярной зоны отдыха возле живописного водоема идёт с апреля. Корреспондент «Зеленоград.ру» снова отправился в 6-й микрорайон, чтобы посмотреть, как идёт работа.
С начала мая на Чёрном озере полностью демонтировали оставшиеся постройки и оборудование, с пляжа вывезли весь старый песок. На двух участках детских и спортивных зон уже подготовили основания: сейчас там выставляют отметки, уклоны и устанавливают металлические борта.
Когда подготовительные работы перед установкой конструкций площадок завершат, перейдут к ремонту пляжа. Новый песок на него завезут в сама конце благоустройства.
Сейчас основные проходы к воде перекрыты, но попасть на стройплощадку всё ещё можно. Полностью закрыть доступ сложно, говорят рабочие: со стороны леса жёсткие ограждения не поставить из-за деревьев, а обычная сетка всё равно никого не остановит.
«По опыту прошлых ремонтов на Школьном озере и Большом городском пруду можно сказать: какие бы ограждения мы ни ставили, всё равно тот, кто захочет, пройдёт», — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на объекте.
Отдыхающие у воды пока не мешают благоустройству, хотя комфортно отдохнуть все равно не получится.
По проекту реконструкции возле Чёрного озера должны обновить покрытия, заменить оборудование детской и спортивной зон, отремонтировать мостик для схода в воду, установить малые архитектурные формы. Также запланирована установка тренажёров, теннисного стола и волейбольной стойки с сеткой. Пляж переделают так, чтобы песок не сползал в воду.
По словам рабочих, благоустройство идёт по графику. Завершить работы планируют к 30 июля.