Такой вывод можно сделать из сообщений одного из крупных арендаторов ТЦ — «Термолэнда». Утром он сообщил сначала о «закрытии на неопределенное время», затем, что откроются во второй половине дня, а сейчас, что «Зеленопарк» закрыт до конца дня.

Это связано с падением на крышу ТЦ обломков беспилотника.

Также сегодня закрыт ТЦ «Мега Химки». По тем же «техническим причинам».