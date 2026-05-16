«Зеленопарк» объяснил, почему до сих пор не убрал новогоднюю ёлку 16.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Огромная новогодняя ёлка и праздничные украшения стоят в центре торгового центра, хотя на календаре уже середина мая. Посетители замечают это уже несколько месяцев и оставляют негативные отзывы.

«Ребята, май на носу. Уберите вы уже эту ёлку», — писал посетитель в апреле. В мае тон стал резче: «Полгода стоит мамонт и новогодняя ёлка… Шёл третий месяц весны». В пятницу ёлка по-прежнему была на месте.

О «Зеленопарке» вспоминали и во время сильного снегопада в начале мая: одни говорили: «они явно что-то знали», другие упрекали ТЦ, что это он своей ёлкой навлек на город зимнюю погоду.

В торговом центре корреспонденту «Зеленоград.ру» объяснили, что задержка связана со сменой управляющей компании. Теперь пришла новая команда, и ёлку скоро уберут.

Хочется надеяться, что заодно наладят автобусное и пешеходное сообщение с Зеленоградом. Сейчас попасть в ТЦ удобно только на машине.

Возможно, скоро у «Зеленопарка» сменится и владелец — торговый комплекс выставлен на продажу. Торги могут состояться летом.

