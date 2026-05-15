Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 16-17 мая 15.05.2026 ZELENOGRAD.RU
Мероприятия акции «Ночь музеев» — 16 мая (суббота), где остались билеты

Семейная программа «Городские музы» (6+) — 16 мая в 15:00 в Музее Зеленограда во Флейте, с лекцией, загадками и мастер-классом, бесплатно.
Для детей от шести до четырнадцати лет придумали увлекательные научные квесты в МИЭТе — 16 мая в 20:00, бесплатно.
Интерактивы малышам (3+)

«Сказочная» программа (3+) — 16 мая (суббота) в 16:00, 6-й микрорайон, платно. В уютной комнате, украшенной гирляндами и фонариками, на мягких пуфах и подушках малышей пригласят отправиться в удивительный мир сказок.
Театр и концерты детям

16 мая, суббота, 15:00 — на сцене КЦ «Зеленоград» выступят выпускницы хореографического коллектива «Терпсихора», вход свободный.
17 мая (воскресенье) в 14.00 — детский театр «Крылья» в Менделеево приглашает на бесплатный спектакль «Между двух» (12+), это подростковая премьера сезона.
17 мая (воскресенье) в 11:00 и 13:00 — интерактивная экскурсия Ведогонь-театра «Знакомство с театром» (7+).
Кинотеатры

В зеленоградских кинотеатрах идут новинки: мультфильмы «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+), «МУЛЬТ в кино. Выпуск №195. Билеты в лето» (0+), «Тень» (6+), *"В чужой шкуре" (6+) и семейные кинофильмы «Богатыри» (6+) и «Своя в доску» (6+).
Интеллектуальный и активный досуг

16 мая (это суббота) в 10:30 школа IQ007 в корпусе 2005 проводит бесплатный мастер-класс для детей 7-12 лет, посвященный искусственному интеллекту.
Где в Зеленограде взять напрокат веломобиль или детскую машинку: собрали адреса, часы работы и цены здесь

На постоянной основе

Парк аттракционов в Химках открыл сезон с новыми горками.
Школьников разного возраста (иногда с семьями) приглашают на интерактивные экскурсии и квесты в музей микроэлектроники «Ангстрем». Нужно выбрать программу и оставить заявку.
В игровом центре «Киндер Парк» в Голубом работают аттракционы: горки и лабиринты, батуты, сухой бассейн, мягкая игровая зона, боулинг, аэрохоккей, настольный футбол, PlayStation и другие активные развлечения.
В семейном кафе No Drama Mama на Центральном проспекте открыты игровые зоны для детей с сохранением визуального контакта с родителями: есть 6 игровых зон в эко-формате, которые подходят для посещения с детьми разного возраста (0+).
В семейном парке развлечений «Лунный кот» в Савелкинском проезде есть игровые зоны с батутами, горками и лабиринтами, мягкие модули, тоннели и сухой бассейн для малышей, а также интерактивные развлечения: рисование в дополненной реальности, лазерный тир, аэрохоккей, бильярд, песочница, качели, скейт и другие.
