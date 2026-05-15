Как работала схема

Часть пострадавших вложились в строительство собственных домов, другие — инвестировали в коттеджный посёлок. Для этого нужно было взять ипотеку, и эти средства отдать «Строй и точка». В рекламных роликах и на выставках, в том числе в «Крокус Экспо», компания подробно объясняла механизм прибыли.

«Мы гасим все ежемесячные платежи, находим нового покупателя и закрываем ипотеку. Вы оказываете нам услугу, а мы выплачиваем вам за это гонорар в размере 3% от суммы сделки», — говорила в одном из роликов сотрудница, представившаяся руководителем ипотечного отдела.

Одна из точек была в 10 километрах от Зеленограда, между Ленинградским и Пятницким шоссе, возле деревни Белавино. Готовый панельный дом на сайте «Белавинских резиденций» стоит 10,5 миллионов рублей. Если бы покупатель нашелся, за сделку инвестор получил бы 316 тысяч рублей.

Один из пострадавших два года назад инвестировал 10 миллионов рублей, заключил договор и ожидал получить прибыль. Компания обещала за год возвести коттеджный посёлок, но поле так и пустовало — стояло только около десятка недостроенных домов. По этой же «инвестиционной» схеме другая семья внесла 50 миллионов рублей.

Чтобы убедить инвесторов в надёжности, компания использовала построенный посёлок под Истрой как витрину. Привлекать ипотечные деньги она предлагала в другие, ещё не существующие объекты ИЖС.

Платежи гасились за счёт новых инвесторов, пока их поток не иссяк. Через какое-то время банк прислал владельцам уведомление о повышении ставки. Компания-застройщик перестала платить.

Положение пострадавших тяжелее, чем у обычных обманутых дольщиков: ипотека оформлена на них лично, и банку платить придётся вне зависимости от исхода уголовного дела.