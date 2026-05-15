Ипотека есть, дома не будет: под Солнечногорском продавали коттеджи-муляжи там, где нельзя строить жильё 15.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Солнечногорский округ оказался одним из трёх мест в Подмосковье, где мошенники «строили» коттеджные посёлки. Будущим жильцам обещали охраняемую территорию с детским клубом, минимаркетом, барбекю-зонами и родником — и всё это по цене квартиры в ипотеку под 6% без первоначального взноса. Застройщик «Строй и точка» собрал более четырёх миллиардов рублей, вырыл котлованы и исчез.

Как работала схема

Часть пострадавших вложились в строительство собственных домов, другие — инвестировали в коттеджный посёлок. Для этого нужно было взять ипотеку, и эти средства отдать «Строй и точка». В рекламных роликах и на выставках, в том числе в «Крокус Экспо», компания подробно объясняла механизм прибыли.

«Мы гасим все ежемесячные платежи, находим нового покупателя и закрываем ипотеку. Вы оказываете нам услугу, а мы выплачиваем вам за это гонорар в размере 3% от суммы сделки», — говорила в одном из роликов сотрудница, представившаяся руководителем ипотечного отдела.

Одна из точек была в 10 километрах от Зеленограда, между Ленинградским и Пятницким шоссе, возле деревни Белавино. Готовый панельный дом на сайте «Белавинских резиденций» стоит 10,5 миллионов рублей. Если бы покупатель нашелся, за сделку инвестор получил бы 316 тысяч рублей.

Один из пострадавших два года назад инвестировал 10 миллионов рублей, заключил договор и ожидал получить прибыль. Компания обещала за год возвести коттеджный посёлок, но поле так и пустовало — стояло только около десятка недостроенных домов. По этой же «инвестиционной» схеме другая семья внесла 50 миллионов рублей.

Чтобы убедить инвесторов в надёжности, компания использовала построенный посёлок под Истрой как витрину. Привлекать ипотечные деньги она предлагала в другие, ещё не существующие объекты ИЖС.

Платежи гасились за счёт новых инвесторов, пока их поток не иссяк. Через какое-то время банк прислал владельцам уведомление о повышении ставки. Компания-застройщик перестала платить.

Положение пострадавших тяжелее, чем у обычных обманутых дольщиков: ипотека оформлена на них лично, и банку платить придётся вне зависимости от исхода уголовного дела.

Что осталось на месте посёлка

Жители самой деревни Белавино, рядом с которой компания обещала построить 230 домов на 25 гектарах, с самого начала следили за стройкой с подозрением.

«Их не планируют заканчивать. Это муляж, видимость строительства», — написал один из участников местного чата ещё в декабре 2025 года. Осенью того же года прокуратура остановила работы.

На месте посёлка к тому моменту красовался котлован глубиной с пятиэтажный дом и ещё три поменьше. Параллельно на участке добывали и продавали песок. В октябре жители фиксировали, как ночью с площадки вывозили технику.

Пострадали и строители: одна из подрядных бригад сообщила, что компания должна им больше миллиона рублей.

Земля, на которой нельзя строить

Была и ещё одна проблема, о которой компания не предупредила инвесторов. Согласно генплану Солнечногорского округа территория Белавино-4, где строились коттеджи, находится на землях сельскохозяйственного пользования (желтым цветом). Строить жилые дома там нельзя — администрация округа подтвердила это в ответах на обращения владельцев участков в сентябре 2025 года.

Отдельная история — близость к трассе будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Часть земли Белавино-4 попадает в границы проекта планировки территории ВСМ. По действующим санитарным нормам, вдоль магистрали будет установлена санитарно-защитная зона — в её границах жилая застройка, коттеджи и садовые участки запрещены. На генплане вдоль будущей магистрали обозначена ориентировочная защитная зона — около 200 метров. «Резиденции» попадают под нее частично.

Три района, сотни пострадавших

Строительство имитировали на трёх площадках — в Солнечногорском, Щёлковском и Раменском округах. Инвесторов привлекали со всей России. По данным следствия, пострадавших больше трёхсот, общий ущерб превышает четыре миллиарда рублей.

Офис «Строй и Точки» располагался в жилой многоэтажке в Королёве. Компания активно рекламировалась и позиционировала себя как застройщик с более чем десятилетним опытом работы. Гендиректор Виктория Гоманенко уехала в Турцию до возбуждения уголовного дела, её бизнес-партнёр Дмитрий Беспалов задержан. Те из пострадавших, кто обратился в полицию, по имеющимся данным, получали угрозы от неизвестных.

Пострадавшие платят банку ипотеку за дом, которого нет и не будет. Уголовное дело находится в производстве.

строительство, солнечногорский округ, уголовные дела
