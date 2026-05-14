Клещевой энцефалит в Подмосковье: что изменилось и где привиться бесплатно 14.05.2026 ZELENOGRAD.RU

О «высоком риске заражения клещевым энцефалитом» в Московской области написали вчера ряд федеральных СМИ. Мы проверили — на деле ничего не изменилось: эндемичными в Подмосковье уже много лет остаются только два района, Дмитровский и Талдомский.

Источник новой волны публикаций — письмо Роспотребнадзора от 2 февраля 2026 года с перечнем эндемичных территорий на 2025 год. Документ адресован региональным органам для планирования противоэпидемических мероприятий и никаких новых данных по Подмосковью не содержит.

Тем не менее повод напомнить про прививки есть: сезон клещей в разгаре. В Солнечногорском округе с начала года с укусами клещей обратились 115 человек, в Московской области — около тысячи, и это ниже прошлогоднего уровня. Случаев клещевого энцефалита в Подмосковье не зарегистрировано.

Где привиться

Зеленоград не является эндемичной территорией, поэтому вакцинация здесь в общем случае платная. Исключение — те, кто выезжает в опасный регион. Если собираетесь в Дмитровский район, можете бесплатно поставить прививку. В Зеленоградском округе — это ГКБ им. М.П. Кончаловского (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) и детская городская поликлиника № 105 (корпус 805, стр. 1).

Читайте также
Куда сдать клеща на анализ в Зеленограде
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
клещи, акарицидная обработка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Квартиры во вторичке в Зеленограде за год почти не выросли в цене Новости
Лекция доктора физико-математических наук, популяризатора науки Алексея Семихатова состоится в Зеленограде Реклама
Самобытный тверской рок прозвучит 15 мая в 11-м микрорайоне — выступят сразу два коллектива Новости
Клещевой энцефалит в Подмосковье: что изменилось и где привиться бесплатно Новости
На Зеленоградский полумарафон 24 мая приглашают волонтёров от 16 лет Новости
Информацию о последствиях атак беспилотников запретили распространять до официальных сообщений Новости
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру