О «высоком риске заражения клещевым энцефалитом» в Московской области написали вчера ряд федеральных СМИ. Мы проверили — на деле ничего не изменилось: эндемичными в Подмосковье уже много лет остаются только два района, Дмитровский и Талдомский.

Источник новой волны публикаций — письмо Роспотребнадзора от 2 февраля 2026 года с перечнем эндемичных территорий на 2025 год. Документ адресован региональным органам для планирования противоэпидемических мероприятий и никаких новых данных по Подмосковью не содержит.

Тем не менее повод напомнить про прививки есть: сезон клещей в разгаре. В Солнечногорском округе с начала года с укусами клещей обратились 115 человек, в Московской области — около тысячи, и это ниже прошлогоднего уровня. Случаев клещевого энцефалита в Подмосковье не зарегистрировано.

Где привиться

Зеленоград не является эндемичной территорией, поэтому вакцинация здесь в общем случае платная. Исключение — те, кто выезжает в опасный регион. Если собираетесь в Дмитровский район, можете бесплатно поставить прививку. В Зеленоградском округе — это ГКБ им. М.П. Кончаловского (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) и детская городская поликлиника № 105 (корпус 805, стр. 1).