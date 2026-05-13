Привезти можно любые книги: их отсортируют, обработают и распределят — часть уйдёт в сельские библиотеки, часть продадут по минимальной цене.

По данным RE:Books, за время работы проекта библиотеки получили более 133 тысяч книг, фонды пополнились в 458 учреждениях.

Чем это отличается от буккроссинга

В Зеленограде есть несколько полок буккроссинга — при библиотеках, в культурных центрах. Но у открытого обмена известная проблема: качественные книги быстро разбирают, а менее интересные накапливаются и лежат невостребованными. Схема RE:Books позволяет направлять книги туда, где они нужнее всего.

Для тех, кто не может доехать до «Меги», RE:Books предлагает вывоз книг из дома — заявку можно оставить на сайте re-books.ru. Там же карта всех точек сбора; книги также принимают пункты СДЭК по всей России.