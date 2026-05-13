В этом году, как и в прошлом, карусель будет одноярусной. Сколько она простоит на площади, пока неизвестно. В 2025 году аттракцион установили только на время фестиваля «Лето в Москве». Возможно, сейчас будет также.

Впервые карусель появилась на площади Юности в 2017 году, во время проведения общемосковских ярмарок-фестивалей «Московские сезоны». В 2023 году её демонтировали, объяснив это необходимостью сервисного обслуживания. Позже отсутствие аттракциона на прежнем месте связывали с нехваткой необходимых запчастей.

Затем префектура объясняла отсутствие карусели уже иначе: по версии ведомства, оргкомитет фестиваля решил использовать в Зеленограде только площадку в 16-м микрорайоне, поэтому карусель оставили только там.