Днем в среду карусель ещё монтировали, но обещали корреспонденту «Зеленоград.ру» закончить работы уже сегодня. Сколько времени понадобится на запуск карусели, пока неизвестно.
В этом году, как и в прошлом, карусель будет одноярусной. Сколько она простоит на площади, пока неизвестно. В 2025 году аттракцион установили только на время фестиваля «Лето в Москве». Возможно, сейчас будет также.
Впервые карусель появилась на площади Юности в 2017 году, во время проведения общемосковских ярмарок-фестивалей «Московские сезоны». В 2023 году её демонтировали, объяснив это необходимостью сервисного обслуживания. Позже отсутствие аттракциона на прежнем месте связывали с нехваткой необходимых запчастей.
Затем префектура объясняла отсутствие карусели уже иначе: по версии ведомства, оргкомитет фестиваля решил использовать в Зеленограде только площадку в 16-м микрорайоне, поэтому карусель оставили только там.
Летом 2025-го аттракцион вернулся на площадь Юности. После окончания фестиваля аттракцион демонтировали. Тогда жители говорили, что хотели бы видеть карусель здесь не только летом.
Редакция «Зеленоград.ру» уточнит в префектуре, когда карусель начнёт работать, в каком формате её устанавливают в этом году, как долго она простоит на площади Юности и что мешает оставить аттракцион здесь на постоянной основе.