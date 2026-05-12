Зеленоградская группа известна своей энергичной антикризисной музыкой, сочетающей несколько жанров: поп-панк, ска, диско и фолк-рок. Коллектив запоминается энергичными выступлениями, ироничными текстами и пропагандой позитива.
Концерт состоится в крафтовом заведении «Это бар» в пятницу, 15 мая, в 21:00. Вход свободный — и только 18+.
Группа «ТРИКО!» основана почти 15 лет назад и все это время активно выступает в клубах, а также записывает видеоклипы — один из самых известных создан на песню «Сгораю». Группа позиционирует себя как проект, призванный поднимать настроение, что подтверждают их выступления.
- Концерт пройдет в пространстве «Это бар» (корпус 1824). Вход свободный, посетителям заведения должно быть не менее 18 лет.
- Справки и бронирование столов: 8-977-320-20-02 (с 15:00).
