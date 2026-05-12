Ночь музеев — 16 мая в Зеленограде и Москве пройдут интересные мероприятия по бесплатным билетам 12.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Ежегодно в рамках акции «Ночь музеев» городские музеи организуют большой культурный праздник, собирая в уникальных выставочных пространствах людей разных поколений и интересов. Сквозная тема акции этого года — «Родное», что перекликается с «Годом единства народов» в России.

В Музее Зеленограда мероприятия пройдут в субботу, 16 мая, с 19:00 и до полуночи.

В здании Флейты в 3-м микрорайоне программа разработана для подростков и взрослых. Участников ждут краеведческие экскурсии по выставкам, скетч-прогулка, музыкальная лекция про судьбы женщин-гусляров и альтернативная архитектурная история Зеленограда.

Выставочный зал музея в 14-м микрорайоне подготовил мероприятие для детей от 8-ми лет — мастер—класс по верховой набойке на ткани.

Участие бесплатное, количество мест ограничено, регистрация только открылась.

Программа Музея Зеленограда во Флейте:

19:00—20:00 Экскурсия «С нового ракурса» (6+)

Экскурсия по выставке познакомит посетителей с историей Крюковской земли в 19-м веке. Гости узнают о происхождении названий районов Зеленограда, связанных с местными населенными пунктами, о дворянских усадьбах и их известных владельцах — Долгоруковых и Фонвизиных.

Отдельная часть посвящена храму Николая Чудотворца во Ржавках, Петербургскому тракту, Николаевской железной дороге и станции Крюково, сыгравшей важную роль в жизни в жизни местного населения с середины 19-го века. Посетители также познакомятся с историей пристанционного поселка Крюково — его инфраструктурой, бытом и занятиями местных жителей.

Участники экскурсии увидят копии исторических документов: свидетельство о браке начала 20-го века, договор Е.Н. Долгоруковой с крестьянами села Никольского, фотографии семьи Спечинских (владельцев усадьбы Чашниково) и семьи Кирилловых, глава которой оставил воспоминания о жизни и быте обитателей деревни Ржавки.

19:00—20:30 Скетч—прогулка «Геометрия города» (12+)

На прогулке по Центральной площади Зеленограда участники узнают об особенностях стиля советского модернизма и сделают быстрые архитектурные скетчи под руководством ведущего.

Прогулка начнется у знаменитого дома «Флейта» — одного из немногих жилых домов в Зеленограде, который был построен по индивидуальному проекту. Далее участники переместятся на Центральную площадь и узнают, почему этот ансамбль называют иллюстрацией к учебнику по архитектуре советского модернизма.

Прогулка будет насыщена остановками для создания быстрых графических набросков — скетчей. Участники смогут создать изображения Культурного центра (бывшего Дворца культуры), Префектуры (Горсовета), бизнес-центра (гостиницы) и каскада фонтанов Парка Победы. Ведущий расскажет о принципах сочетания фактур и материалов в архитектуре, а также об эргономике пространств.

21:00—22:30 Лекция—концерт «Женская доля на гусельном поле» (12+)

Забытые мелодии и истории о непростых судьбах женщин-гусляров от музыкальной студии «Хвоя» под руководством Марии Волковой — музыканта, композитора, певицы и профессионального гусляра.

Гусли в сознании большинства — атрибут богатырей и скоморохов, однако женщины веками играли, хранили и передавали инструмент, а его звучание отражало их судьбу. На концерте прозвучат забытые мелодии в исполнении музыкальной студии «Хвоя» и истории о непростых судьбах женщин-гуслярш.

Гостей ждут трогательные рассказы о крестьянке из Псковской области, мастерившей гусли из дерева и ниток, о татарской гуслярше Нине Пробкиной, об Анне Сидушкиной — первой марийки с высшим музыкальным образованием, посвятившей жизнь гуслям. Участники погрузятся в мир русских сказок и песен: как Баба Яга испытывала героя гуслями, как женское сердце замирало от ненависти или загоралось любовью к гусляру. Отдельной главой этого путешествия станет поэма Цветаевой «Царь-девица», где героиня гуслями призывает огненный корабль, а ее золотые волосы становятся струнами.

22:00—23:30 Творческая встреча «Зеленоград, которого нет» (12+)

Посетители познакомятся с графической коллекцией музея, демонстрирующей нереализованные проекты города?спутника, а также с авторской изографической летописью Станислава Лаврова — строителя и первого скетчера Зеленограда, запечатлевшего этапы становления города в своих набросках. Специалист музея расскажет о разных вариантах знаковых объектов Зеленограда и архитектурных проектах, которые так и не были реализованы в том виде, который предложили зодчие.

В рамках мастер?класса гостям продемонстрируют основные техники, которые применяют при создании архитектурных набросков: работу с перспективой, передачу объема и фактуры. Попробовав разные приемы, посетители смогут создать собственный набросок, воплотив в рисунке авторскую версию образа городской среды Зеленограда.

23:00—00:00 Экскурсия «Между строк» (12+)

Экскурсия по выставке познакомит с необычной судьбой города?спутника Москвы — Зеленограда, ключевыми этапами его строительства и градообразующими отраслями промышленности.

Представленные на выставке экспонаты и визуальные медийные материалы раскроют исторический контекст спортивных, культурных и общественных событий города. Гостям расскажут о личностях известных ученых, архитекторов, строителей, руководителей производства, деятелей культуры и спорта, внесших весомый вклад в историю Зеленограда. Память о многих из них сохраняется в названии улиц, городской скульптуре, наименовании хора и многом другом.

Отдельное внимание будет уделено одному из узнаваемых элементов архитектурного облика Зеленограда — остановочному павильону с «ломаными» крышами на Центральном проспекте, который был построен по проекту Бориса Оськина в 1960-х годах, а сейчас нашел свое воплощение в визуальном образе выставки.

Программа Выставочного зала Музея Зеленограда:

19:00—20:30 Мастер-класс «Символы Зеленограда» (8+)

Мастер—класс по верховой набойке на ткани познакомит детей от 8-ми лет со старинным искусством ручного декорирования текстиля. Участники создадут уникальную вещь с узнаваемыми символами Зеленограда, которые отражают самобытность и идентичность города.

С помощью деревянных штампов и акриловой краски участники украсят хлопковые экосумки в технике набойки, а мастер расскажет об истории этого традиционного искусства. Готовые экосумки ручной работы участники заберут с собой.

В коллекции штампов представлены природные мотивы: грациозные лани, игривые белки, нежные кувшинки Черного озера, величественные сосны и хвойные деревья. Также доступны архитектурные шедевры города: знаменитый дом «Флейта», стела «Мирный атом», историческое здание Научного центра.

Особое место занимают символы промышленного наследия — легендарная микропроцессорная игра «Ну, погоди!», радиоприемник «Микро» и другие знаковые изобретения.

Больше площадок и событий «Ночи музеев» в столице можно найти на сайте московского сектора акции: https://museumnight.mos.ru/

