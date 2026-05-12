Ежегодно в рамках акции «Ночь музеев» городские музеи организуют большой культурный праздник, собирая в уникальных выставочных пространствах людей разных поколений и интересов. Сквозная тема акции этого года — «Родное», что перекликается с «Годом единства народов» в России.

В Музее Зеленограда мероприятия пройдут в субботу, 16 мая, с 19:00 и до полуночи.

В здании Флейты в 3-м микрорайоне программа разработана для подростков и взрослых. Участников ждут краеведческие экскурсии по выставкам, скетч-прогулка, музыкальная лекция про судьбы женщин-гусляров и альтернативная архитектурная история Зеленограда.

Выставочный зал музея в 14-м микрорайоне подготовил мероприятие для детей от 8-ми лет — мастер—класс по верховой набойке на ткани.

Участие бесплатное, количество мест ограничено, регистрация только открылась.