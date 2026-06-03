Смальта — это кусочки из цветного непрозрачного гладкого стекла для мозаичных работ. Выпускать ее на «пуговичке» для нужд реставраторов стали ещё в конце 1960-х — из отходов пуговичного производства.

В 1969 году площадь Юности украсилась оригинальным мозаичным бассейном с наклонной чашей, выложенной абстрактными геометрическими узорами, созданными художником Серафимом Павловским. В конце 1970-х мозаичный бассейн превратили в фонтан.

А в 1980-х в парке Победы создавался каскадный фонтан, который по замыслу зодчих должен был напоминать водопад, поэтому его отделали крупной смальтой сине-голубых и фиолетовых оттенков, что создавало не только декоративный эффект, но и ощущение свежести, прохлады.

Смальту для обоих фонтанов изготовили на Крюковской пуговичной фабрике.

К сожалению, смальта из фонтанов в парке Победы исчезла после очередной реконструкции, а фонтан на площади Юности снесли в 2017 году.