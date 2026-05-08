Атака продолжается с 2 мая. За последние 24 часа — с утра 7 мая до утра 8 мая — по сообщениям Собянина, было сбито 74 дрона.
Назвать эту атаку рекордной по числу сбитых беспилотников пока нельзя. В марте 2025 года за трое суток было сбито 199 аппаратов, в конце прошлого мая за — более ста беспилотников.
Однако такой длительной атаки, похоже, ещё не было, со 2 мая не было ни дня без сообщений о сбитых беспилотниках. За это время один человек погиб, был поврежден высотный дом в центре Москвы.
Воздушная угроза, вероятно, была и в районе Зеленограда: ограничивали полёты в районе аэропорта Шереметьево, а жители в зеленоградских чатах сообщали о громких звуках, похожих на взрывы. По официальным данным, беспилотники сбивали, в частности, над Солнечногорским и Истринским округами.
Назвать эту атаку рекордной по числу сбитых беспилотников пока нельзя. В марте 2025 года за трое суток было сбито 199 аппаратов, в конце прошлого мая за — более ста беспилотников.
Однако такой длительной атаки, похоже, ещё не было, со 2 мая не было ни дня без сообщений о сбитых беспилотниках. За это время один человек погиб, был поврежден высотный дом в центре Москвы.
Воздушная угроза, вероятно, была и в районе Зеленограда: ограничивали полёты в районе аэропорта Шереметьево, а жители в зеленоградских чатах сообщали о громких звуках, похожих на взрывы. По официальным данным, беспилотники сбивали, в частности, над Солнечногорским и Истринским округами.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости