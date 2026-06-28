Прежде вязали крючком или на спицах из домашней шерсти, но потом купцы, забиравшие товар, стали поставлять мастерицам городское сырье. Оценив качество пряжи, женщины и сами стали покупать нитки в Москве, туда же в мешках возили на продажу готовое вязанье.

В начале 20 века у многих имелись ручные вязальные машинки. Трудились вязальщицы (по данным 1923 года) по 14 часов в день. При машинной вязке успевали сделать 12 пар перчаток, а при ручной — только 4. Зарабатывали от 50 до 80 копеек в день.

В 1920-х годах в поселке Крюково вязальщицы объединились в трикотажную артель, так было проще закупать нитки и сбывать готовую продукцию. Тогда же в Крюкове открылся производственный кружок обучения работе на вязальных машинах.