Картинки с выставки: как зарабатывали на жизнь местные крестьянки сто лет назад 28.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В начале 20-го века для женщин деревень, на месте которых появился Зеленоград, главным занятием было вязание чулок, носков, перчаток, беретов, шарфов, фуфаек, салфеток, подзоров.

Орудие труда крестьянок-трикотажниц — ручную вязальную машину — показали в городском музее на выставке «Здесь будет Зеленоград».

Прежде вязали крючком или на спицах из домашней шерсти, но потом купцы, забиравшие товар, стали поставлять мастерицам городское сырье. Оценив качество пряжи, женщины и сами стали покупать нитки в Москве, туда же в мешках возили на продажу готовое вязанье.

В начале 20 века у многих имелись ручные вязальные машинки. Трудились вязальщицы (по данным 1923 года) по 14 часов в день. При машинной вязке успевали сделать 12 пар перчаток, а при ручной — только 4. Зарабатывали от 50 до 80 копеек в день.

В 1920-х годах в поселке Крюково вязальщицы объединились в трикотажную артель, так было проще закупать нитки и сбывать готовую продукцию. Тогда же в Крюкове открылся производственный кружок обучения работе на вязальных машинах.

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Метки:
история зеленограда, назарьево
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