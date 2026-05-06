На мероприятии поговорят о событиях битвы за Москву в 1941-м году, которые проходили на территории современного Зеленограда и в его окрестностях.
Участники экскурсии увидят экспонаты из коллекции музея — награды, военные трофеи и бытовые предметы того времени, а также личные вещи легендарных участников битвы. Украшением обновленной выставки стали парадные портреты маршалов Победы — Жукова и Рокоссовского.
Научный сотрудник музея расскажет о ходе контрнаступления Красной Армии, изгнании захватчиков с подмосковной земли, а также зачитает фронтовые воспоминания бойцов и местных жителей.
Финальная часть экскурсии будет посвящена истории создания мемориального комплекса «Штыки» и событиях, связанных с перезахоронением праха Неизвестного Солдата в декабре 1966-го года.
Экскурсия состоится 7 мая (это четверг) в 19:00 в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360, вход № 1). Продолжительность — 45 минут, возрастное ограничение — 6+.
Билеты стоят 550 рублей и 450 рублей (для льготных категорий посетителей): https://bilet.mos.ru/event/382313257/, на момент публикации есть 23 билета.
Задать вопросы можно по телефону музея: 8-499-731-82-89. .