На мероприятии поговорят о событиях битвы за Москву в 1941-м году, которые проходили на территории современного Зеленограда и в его окрестностях.

Подробности и билеты

Участники экскурсии увидят экспонаты из коллекции музея — награды, военные трофеи и бытовые предметы того времени, а также личные вещи легендарных участников битвы. Украшением обновленной выставки стали парадные портреты маршалов Победы — Жукова и Рокоссовского.

Научный сотрудник музея расскажет о ходе контрнаступления Красной Армии, изгнании захватчиков с подмосковной земли, а также зачитает фронтовые воспоминания бойцов и местных жителей.