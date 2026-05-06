Роман сочиняет музыку десять лет, его репертуар как исполнителя состоит из классических и джазовых композиций, композиций в стиле фламенко, а также лирики современных авторов. Зрители выступлений отмечают высокое мастерство исполнения и глубину музыкальной интерпретации.

На концерте прозвучит около двадцати музыкальных композиций, среди которых — «Волны и ветер», «Зеленые рукава», «Румба де бернадо», «Тень твоей улыбки», «Блики пламени», «Тонадилья», «Воспоминания об Альгамбре», «Сама душа».

Концерт состоится 14 мая (это четверг) в 18:30 в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360, вход № 3). Продолжительность — 1 час, возрастное ограничение — 6+.

Бесплатные билеты: https://bilet.mos.ru/event/596997257/, на момент публикации мест много.

Задать вопросы можно по телефону музея: 8-499-731-82-89.