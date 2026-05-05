Музей гордится обновлениями экспозиции «Здесь будет Зеленоград» и приглашает гостей познакомиться с историей города в расширенном формате. Выставка стала емче в секциях жизни коренного населения деревни Ржавки, крестьянского быта, судьбы владельцев усадьбы Чашниково, археологии и военной истории.

Что обновили

Значительная часть изменений коснулась истории Крюковской земли конца 19-го — начала 20-го века. В разделе, посвященном крестьянскому быту, теперь можно увидеть женский костюм, типичный для Подмосковья того времени, и уникальный миниатюрный музыкальный инструмент — гармонику-черепашку. Блок, посвященный местным промыслам, обогатился артефактами столярного и вязального ремесла.

Появился новый раздел, сформированный из предметов и документов, переданных потомками Василия Кирилловича Кириллова — коренного жителя деревни Ржавки, родившегося в 1863 году и оставившего ценные воспоминания о жизни и быте местного населения.