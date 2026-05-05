Музей гордится обновлениями экспозиции «Здесь будет Зеленоград» и приглашает гостей познакомиться с историей города в расширенном формате. Выставка стала емче в секциях жизни коренного населения деревни Ржавки, крестьянского быта, судьбы владельцев усадьбы Чашниково, археологии и военной истории.
Что обновили
Значительная часть изменений коснулась истории Крюковской земли конца 19-го — начала 20-го века. В разделе, посвященном крестьянскому быту, теперь можно увидеть женский костюм, типичный для Подмосковья того времени, и уникальный миниатюрный музыкальный инструмент — гармонику-черепашку. Блок, посвященный местным промыслам, обогатился артефактами столярного и вязального ремесла.
Появился новый раздел, сформированный из предметов и документов, переданных потомками Василия Кирилловича Кириллова — коренного жителя деревни Ржавки, родившегося в 1863 году и оставившего ценные воспоминания о жизни и быте местного населения.
Еще два свежих блока выставки раскрывают:
— историю дворянского рода Спечинских — бывших владельцев усадьбы Чашниково,
— хронику колонии-поселения № 2 в Крюково, основанной еще в начале 20-го века.
Археологическая часть выставки пополнилась окаменелостями древнего моря, которое покрывало территорию современного Подмосковья около 300 миллионов лет назад.
Военная экспозиция, посвященная боям в районе станции Крюково в ноябре — декабре 1941 года, также получила новые экспонаты. Ее украшением стали парадные портреты маршалов Победы — Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского.
Режим работы музея:
— вторник—воскресенье 10:00—18:00
— четверг 13:00—21:00
— понедельник — нерабочий день
Обновленная экспозиция размещена в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360, вход № 1) и предназначена для посетителей любого возраста.
Билеты стоят от 100 до 200 рублей, действует серия льгот, включая возможность бесплатного посещения. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Выбрать день и время посещения, ознакомиться с ценами и льготами и купить билеты можно на сайте мос.ру: https://bilet.mos.ru/event/344960257/.
Уточнить детали и заказать организованную экскурсию можно по телефону музея: 8-499-731-82-89. .