Белый список — не гарантия

При отключениях теоретически должны работать сервисы из «белого списка» Минцифры: сервисы Яндекса, банковские приложения, крупные магазины. Но в марте белый список работал нестабильно и не у всех операторов одинаково.

Такси и каршеринг формально в списке, но эксперты предупреждают, что геолокация при отключениях работает плохо, а значит вызвать машину или найти самокат на карте будет сложно, даже если приложение открылось.

Whoosh и Юрент можно арендовать через смс — без приложения. Однако перед парадом 9 мая блокировки могут быть мощнее и отправка сообщений также может быть ограничена.