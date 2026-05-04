«Билайн» разослал абонентам предупреждение: в период праздничных мероприятий с 5 по 9 мая в Москве возможны временные ограничения мобильного интернета и СМС — «в целях обеспечения мер безопасности».
МТС также предупредила об ограничениях в Москве и Подмосковье.
Хотя другие операторы официальных рассылок пока не делали, практика показывает: ограничения касаются всей сети.
Блокировка может быть активнее 7 и 9 мая — в дни репетиции и проведения парада Победы. Также сообщается, что ограничения могут коснуться не только центра города.
Белый список — не гарантия
При отключениях теоретически должны работать сервисы из «белого списка» Минцифры: сервисы Яндекса, банковские приложения, крупные магазины. Но в марте белый список работал нестабильно и не у всех операторов одинаково.
Такси и каршеринг формально в списке, но эксперты предупреждают, что геолокация при отключениях работает плохо, а значит вызвать машину или найти самокат на карте будет сложно, даже если приложение открылось.
Whoosh и Юрент можно арендовать через смс — без приложения. Однако перед парадом 9 мая блокировки могут быть мощнее и отправка сообщений также может быть ограничена.
Как подготовиться
Надёжнее рассчитывать на Wi-Fi и заранее переводить самое важное в оффлайн: сохранить маршруты, адреса, билеты и держать наличные — в прошлом году при перебоях зависали и терминалы.