Отключение мобильного интернета в отдельных районах Москвы продолжается уже почти неделю, и неизвестно, когда это закончится. В такой ситуации лучше не надеяться, что интернет «как-нибудь будет», а заранее перевести в офлайн всё критичное — билеты, адреса, маршруты, деньги, контакты и документы.
Вот несколько практических советов, которые помогут вам выжить
в каменном веке в новой реальности.
Если у вас есть электронный билет, бронь, регистрация на мероприятие, посадочный талон или подтверждение записи, не храните это только в письме или приложении. Когда интернет пропадёт, нужная страница может просто не открыться. Лучше заранее скачать билет в PDF, сделать скриншот QR-кода и сохранить файл в памяти телефона. Для важных случаев стоит иметь и бумажную копию. Некоторые московские организации официально советуют именно так и делать.
Одна из самых частых проблем при сбоях — люди внезапно понимают, что не могут ни посмотреть, где находятся, ни проложить маршрут. Поэтому заранее скачайте офлайн-карты тех районов, куда вы реально бываете или планируете поехать. Тогда хотя бы базовая навигация останется доступной. Это особенно важно, если вы едете в незнакомое место, к конкретному времени или с пересадками. Полезно и заранее посмотреть маршрут там, где связь ещё работает стабильно.
Не рассчитывайте, что нужный адрес «есть в чате» или «откроется в календаре» — всё это тоже может не загрузиться. Поэтому лучше держать отдельную офлайн-заметку: точный адрес, ближайшее метро, номер дома, вход, этаж, код, ориентир во дворе. Чем конкретнее это записано, тем меньше шансов потеряться на месте.
Многие привыкли вызывать такси, связываться с доставкой или другим сервисом только через приложение. Но если приложение не открывается, у вас может не оказаться даже номера, куда позвонить. Поэтому полезно заранее сохранить обычные телефоны тех сервисов, которыми вы пользуетесь. У многих популярных сервисов всё ещё есть голосовая поддержка, а обычная связь часто работает и тогда, когда мобильный интернет уже нет. Эти номера стоит записать в офлайн-заметку. То же касается контактов близких, с которыми вы обычно связываетесь только через мессенджеры.
Когда мобильный интернет работает с перебоями, могут не проходить не только переводы и QR-коды, но и часть обычных безналичных оплат. Терминал может зависнуть, приложение банка — не открыться, СБП — не сработать. Поэтому небольшая сумма наличными — это не лишняя перестраховка, а рабочий резерв на экстренную покупку. Лучше иметь хотя бы столько, чтобы спокойно доехать до места и решить базовые задачи.
При нестабильной связи бывают ситуации, когда терминал не показывает результат операции, продавец считает, что платёж не прошёл, и предлагает оплатить ещё раз. Позже оказывается, что первая операция всё-таки прошла, и деньги списались дважды. Поэтому в дни перебоев лучше сохранять бумажные чеки, не выбрасывать их сразу и потом сверять историю операций в банке. Особенно если оплата прошла со второго раза или с заметной задержкой.
7. Такси, каршеринг, доставка: не откладывайте на последний момент
Когда пропадает мобильный интернет, начинает сбоить вся цепочка: карта, геолокация, связь с водителем, открытие машины, комментарий к заказу, поиск подъезда, координация с курьером. Поэтому важные поездки лучше не планировать по принципу «вызову, когда выйду». Если нужно быть где-то точно по времени, лучше иметь запасной вариант: общественный транспорт, пеший маршрут, знакомого, который может подвезти, или просто более ранний выход.
8. Встречи: договаривайтесь конкретно
Фраза «созвонимся на месте» работает только пока интернет стабилен. Если есть риск перебоев, лучше договариваться нормально: во сколько, где именно, у какого входа, сколько ждать, что делать, если связи не будет. Это особенно важно для встреч с детьми, пожилыми родственниками, курьерами, знакомыми в незнакомом районе и людьми, которым трудно ориентироваться на местности. Чем конкретнее договорённость, тем меньше хаоса потом.
9. Wi-Fi: пользуйтесь, но не стройте на нём весь расчёт
Заранее узнайте, можно ли подключиться к локальному Wi-Fi там, где вы собираетесь быть: в кафе, офисе, торговом центре, транспорте, поликлинике. Если сеть есть, но закрыта, иногда достаточно просто попросить доступ. В таких ситуациях взаимопомощи обычно становится больше. Но рассчитывать только на Wi-Fi всё равно не стоит: это возможный резерв, а не основа плана.
10. Заряд телефона: держите батарею в запасе
При плохой связи телефон разряжается быстрее обычного. Он постоянно пытается поймать сеть, переключается между режимами, переподключается и тратит больше энергии. Поэтому в дни, когда возможны перебои, лучше выходить из дома с нормальным зарядом и брать с собой пауэрбанк. Отключение интернета само по себе неприятно, но если одновременно садится телефон, проблема становится вдвое серьёзнее.