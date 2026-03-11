Отключение мобильного интернета в отдельных районах Москвы продолжается уже почти неделю, и неизвестно, когда это закончится. В такой ситуации лучше не надеяться, что интернет «как-нибудь будет», а заранее перевести в офлайн всё критичное — билеты, адреса, маршруты, деньги, контакты и документы.

Вот несколько практических советов, которые помогут вам выжить в каменном веке в новой реальности.