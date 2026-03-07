Вечером 5 марта в Москве начали повторяться одни и те же жалобы: не работает мобильный интернет, зависают мессенджеры, не открываются карты, местами пропадает и сама мобильная связь. К утру 6 марта стало ясно, что это уже не проблема одного оператора и не локальная авария. Источники «Коммерсанта» на телеком-рынке сообщили, что операторам дали распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы.
Комментарии операторов лишь усилили ощущение, что речь идёт не о стандартной технической неисправности. В «Билайне» прямо сказали: «В некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями». В «Мегафоне» заявили, что ограничений со стороны оператора нет, в T2 сообщили, что проблема «не на стороне оператора».
История на этом не закончилась — 7 марта жалобы продолжились. Как и накануне, прежде всего с юга Москвы.
Это заставляет задать неприятный вопрос: что происходит с городом, если исчезновение мобильного интернета станет не редкой аварией, а обыденностью.
Рутина для регионов — новинка для Москвы
Для Москвы такой вопрос до сих пор звучал непривычно. Городской быт долго строился вокруг предположения, что мобильный интернет есть всегда. Но в российских регионах с прошлого года это уже не так.
Важно не только то, что отключения начали повторяться, но и то, как быстро они перестали восприниматься как исключение. Сначала это выглядело как чрезвычайная мера на фоне угрозы беспилотников. Затем стало повторяющейся практикой. А потом — новой нормой, к которой начали подстраиваться и жители, и бизнес, и сами цифровые сервисы.
В июле 2025 года представитель президента сказал: «Все, что связано с безопасностью граждан и ее обеспечением, — оправдано и является приоритетным».
Для регионов это означало постепенное привыкание к тому, что мобильная связь и интернет могут исчезнуть в любой момент. Для тех, кто не выезжает из Москвы, подобная реальность до сих пор оставалась экзотикой. Но после событий 5-7 марта трудно делать вид, что это не касается столицы.
Ограничения как норма
Когда проблема повторяется достаточно часто, вокруг неё неизбежно появляются решения. Именно это и произошло с ограничениями мобильного интернета. Один из самых показательных признаков — появление «белых списков» приложений и сайтов, которые должны продолжать работать даже при ограничениях.
Сам факт существования такого списка означает простую вещь: отключения рассматриваются не как теоретическая возможность, а как сценарий, к которому заранее готовятся. При этом подразумевается, что остальные сервисы могут не работать.
Параллельно с технической и организационной инфраструктурой появилась и правовая. 3 марта 2026 года вступил в силу федеральный закон № 33-ФЗ, который обязал операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованиям органов ФСБ в случаях, предусмотренных нормативными актами президента. Тем же законом операторов освободили от ответственности перед абонентами за неисполнение договорных обязательств в таких ситуациях. Речь идёт не только о мобильном, но и о стационарном интернете, а также о телефонной связи — для «защиты граждан и государства от угроз безопасности».
Утверждать, что именно этот закон был применён 5-7 марта, было бы натяжкой. Но игнорировать календарное совпадение тоже трудно — особенно когда операторы описывают ситуацию как «внешние ограничения».
Москва входит в новый режим
Главный вопрос всей этой истории не в том, кто именно и на каком основании дал распоряжение ограничить связь.
Важнее поведение людей. Современный горожанин давно отвык держать в памяти телефонные номера, заранее записывать адреса или носить наличные. Встречи координируются по ходу дела. Маршруты перестраиваются на ходу. Точка на карте заменяет подробное описание места.
Если исчезновение мобильного интернета станет постоянным фактором, изменится сама повседневность городской жизни. Людям придётся возвращать в неё то, что казалось уже ненужным: запас наличных, офлайн-контакты, записанные адреса, продуманные заранее маршруты и привычку к резервным вариантам.
Пока отключения в Москве выглядят как серия разовых эпизодов. Но именно так и появляются новые нормы — не сразу, а через повторяющиеся случаи, каждый из которых сначала считают сбоем. Со временем сумма временных мер начинает работать как постоянная реальность.
Город, где интернет есть всегда
Последние годы Москва жила так, как будто мобильный интернет — это не технология, а фоновое свойство среды, вроде воздуха. На этом предположении выросли целые отрасли. Такси вызывают через приложение, а не ловят на улице. Курьеры строят маршруты по навигации и отчитываются о доставке в реальном времени. Терминалы и кассы передают данные через сеть. Каршеринг вообще существует только до тех пор, пока машина, сервер и смартфон могут непрерывно обмениваться данными.
Проблема в том, что вся эта система кажется невидимой лишь до тех пор, пока она работает. Стоит мобильному интернету исчезнуть — и становится ясно, что речь шла не о дополнительном удобстве, а о каркасе городской жизни. Когда терминал не проводит платёж, это уже не вопрос комфорта, а вопрос того, сможет ли человек купить еду или останется голодным. Один сбой превращается в цепочку опозданий, отмен и прямых убытков.
Кто заплатит первым
Эффект каждого отключения накапливается. Эксперты оценивали, что один день отключений в Москве может стоить бизнесу десятки миллионов долларов.
Наиболее уязвимыми оказываются средние и малые сервисы. Крупные платформы ещё могут рассчитывать на включение в критические перечни или на создание собственных резервных схем. Небольшие кафе, магазины, районные службы доставки, сервисные компании и множество локальных бизнесов такой страховки не имеют.
Для них пропажа мобильного интернета означает прямой простой: не проходят платежи, не приходят заказы, не работает привычная коммуникация с клиентами, ломается логистика.
Если отключения станут системными, они изменят не только удобство пользования приложениями, но и баланс в городской экономике.