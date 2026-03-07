Вечером 5 марта в Москве начали повторяться одни и те же жалобы: не работает мобильный интернет, зависают мессенджеры, не открываются карты, местами пропадает и сама мобильная связь. К утру 6 марта стало ясно, что это уже не проблема одного оператора и не локальная авария. Источники «Коммерсанта» на телеком-рынке сообщили, что операторам дали распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы.

Комментарии операторов лишь усилили ощущение, что речь идёт не о стандартной технической неисправности. В «Билайне» прямо сказали: «В некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями». В «Мегафоне» заявили, что ограничений со стороны оператора нет, в T2 сообщили, что проблема «не на стороне оператора».

История на этом не закончилась — 7 марта жалобы продолжились. Как и накануне, прежде всего с юга Москвы.

Это заставляет задать неприятный вопрос: что происходит с городом, если исчезновение мобильного интернета станет не редкой аварией, а обыденностью.