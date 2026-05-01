

Фестивальная площадка в 16-м микрорайоне



Детям с пяти лет и старше будет интересно на фестивале «Московская весна» у корпуса 1606 микрорайоне — для них с 1 по 11 мая проведут игровые соревнования и мастер-классы, а родители смогут послушать концертные выступления. Подробнее рассказали здесь: https://vk.com/wall-232234010_616



Кинотеатры



В зеленоградских кинотеатрах идут новинки: мультфильмы «Грузовички» (6+) и «Зачарованное королевство» (6+), фантастический фильм «Ждун 2» (6+), детектив «Флавия. Юный детектив» (16+) и необычная постановка по классике «Ромео и Джульетта. Театр в кино» (16+), а также другие фильмы. Подробнее рассказали здесь: https://vk.com/wall-232234010_617



За городом



Зооферма экопарка «Шихово» отметит восьмой день рождения — здесь живут восемьдесят видов животных, а с 1 по 3 мая (с 10:00 до 19:00) проведут праздничные мероприятия. Подробнее рассказали здесь: https://vk.com/wall-232234010_615



Парк аттракционов в Химках открыл сезон с новыми горками. Подробнее рассказали здесь: https://t.me/roditeli_zelenograd/1128



Культурный центр «Зеленоград» — шахматный турнир в субботу



2 мая в 10:00 здесь начнется десятичасовой турнир «Ход конем»: приглашают детей от 6 лет и подростков с любым уровнем владения игрой. Главное — знать основные шахматные правила и уметь обращаться с шахматными часами. Регистрация еще открыта (участие бесплатное): https://dkzelenograd.ru/afisha/vstrechi/shahmatniy-turnir-hod-konem.



На новой неделе



C 6 мая начнутся интерактивные экскурсии «Дома лани»: это бесплатно, но нужно записаться. Подробнее рассказали здесь: https://vk.com/wall-232234010_610.



На постоянной основе



Школьников разного возраста (иногда с семьями) приглашают на интерактивные экскурсии и квесты в музей микроэлектроники «Ангстрем». Нужно выбрать программу и оставить заявку, подробнее мы рассказали здесь: https://vk.com/wall-232234010_586.



В игровом центре «Киндер Парк» в Голубом работают аттракционы: горки и лабиринты, батуты, сухой бассейн, мягкая игровая зона, боулинг, аэрохоккей, настольный футбол, PlayStation и другие активные развлечения. Подробнее рассказали здесь: https://vk.com/wall-232234010_470



В семейном кафе No Drama Mama на Центральном проспекте открыты игровые зоны для детей с сохранением визуального контакта с родителями: есть 6 игровых зон в эко-формате, которые подходят для посещения с детьми разного возраста (0+). Подробнее рассказали здесь: https://vk.com/wall-232234010_437.



В семейном парке развлечений «Лунный кот» в Савелкинском проезде есть игровые зоны с батутами, горками и лабиринтами, мягкие модули, тоннели и сухой бассейн для малышей, а также интерактивные развлечения: рисование в дополненной реальности, лазерный тир, аэрохоккей, бильярд, песочница, качели, скейт и другие. Подробнее рассказали здесь: https://vk.com/wall-232234010_538.



